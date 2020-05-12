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12/05/2020 16:29

【沙中醜聞】調查委員會：紅磡站結構安全，惟部分工程管理未達標

　　《經濟通通訊社１２日專訊》政府調查委員會今天就港鐵（０００６６）沙中線紅磡站建造
工程項目發表最終報告，就車站箱形構築物的安全性問題，報告指，委員會完全信納，推行了適
當措施後，車站形構築物便會安全和適合作預定用途，但指在建造車站箱形樣築物期間出現不少
令人無法接受的問題，包括地盤造工差劣監督不力，而建造工程管理水平亦在某些範疇亦未能達
到合理的標準。
　　委員會信納，雖然確有剪短鋼筋的情況，但並不廣泛。證據顯示，不超過２％至３％的螺紋
鋼筋被剪短。剪短鋼筋屬違規行為，但情況不至於令車站箱形構築物的結構不完整，亦指禮頓或
港鐵公司從未縱容剪短鋼筋的做法。
　　委員會認為，政府作為沙中線項目的監督者，亦應負上部分責任。路政署顯然未能及時發現
缺失之處，也多次未有採取堅決行動以確保港鐵公司採取措施，修正問題。
　　委員會建議，日後若要推展鐵路項目，應成立工程項目委員會，提供策略方向。工程項目委
員會可由合適的政府人員出任委員，並外聘具專業資歷的非執行委員作支援，引入廣大業界最佳
做法的經驗，從而提供策略意見。督導者應出席工程項目委員會會議，並向工程項目委員會匯報
。（ｂｎ）

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