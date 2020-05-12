《匯海澤言－葉澤恆》中澳關係惡化，澳元料受壓

《匯海澤言》新冠肺炎疫情對國與國的關係，再度起了變化。美國總統特朗普不滿中國處理

疫情的手法，威脅以增加關稅作回應，並最快於本星期檢視中美首階段貿易協議的落實情況。至

於中國方面，內地官媒《環球時報》就引述政府消息指，由於美國近期持續攻擊中國，內部鷹派

要求重新審視貿易協議，或在貿易協議上採取報復措施。更有貿易顧問提出，考慮終止首階段貿

易協議，以重新商討對中國較有利的協議。

事實上，美國經濟受疫情影響而出現衰退的機會頗高，又逐步接近年底的大選。如果中國一

旦終止首階段的貿易協議，美國可能處於被動情況，故特朗普表示沒有興趣重新商討貿易協議是

正常的。但問題在於，一旦中國單方面終止，那麼美國可以作出什麼回應？第一，美國可能被逼

重返貿易談判桌，而且接受較有利中國的貿易協議。但從特朗普的角度看，這不符合他的利益，

故將會拒絕。第二，中美再展開第二次貿易戰，預料雙方將互加關稅，而有關行動將損害全球重

啟疫情後的經濟復甦。如果特朗普不認為自己可以成功連任，其實他可能做出一些破壞雙方關係

的行為，故互加關稅的機會會頗大。但會否牽連至其他方面，似乎不確定性的機會亦不容忽視。



＊日本央行把重點落在防止企業倒閉及保就業＊



日本央行昨日（１１日）公布了４月份金融政策會議紀錄，在疫情重創經濟下，央行決定把

重點落在防止企業倒閉，與及保住市民就業。央行在當日的會議上，決定無上限購買日本公債，

並把公司債等的購買額度提高至２０萬億日圓，是過去金額的三倍左右。央行的委員普遍指，市

場需求明顯減少，特別是服務業的情況惡化，對經濟帶來的衝擊更大。雖然日本央行未提及再加

碼寬鬆措施，但至少一段時間內可能不會撤回４月份的政策。日圓近期表現略差，似乎可能與美

國十年債息息率上升有關。預料美元兌日圓短期在１０６﹒５０至１０８左右上落。



＊中澳關係轉差，料澳元受壓＊



澳洲政府多次呼籲國際調查新冠肺炎病毒起源，令中國與澳洲關係轉差。據澳洲媒體報道指

，澳洲有多個組織聯合發表報告指，中國正進行反傾銷及反補貼的調查，組織認為中國可能對澳

洲出口的大麥加徵關稅。組織估計，澳洲每年出口大麥，至少有一半會出口至中國。如果兩國關

係轉差，亦會影響澳洲出口鐵礦石等資源往中國，令澳洲經濟惡化。今早澳洲媒體報道指，中國

對澳洲四個屠宰場實施進口禁令。因此，要留意兩國關係變化對澳元的影響。預料澳元兌美元短

期在６４至６６美仙之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

