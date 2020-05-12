【數據解讀】中泰宏觀：４月社融數據大好只反映實體外部融資情況

《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布，內地４月新增貸款１﹒７萬億元（人民幣．下同）

，高於市場預期和去年同期水平；當月末廣義貨幣（Ｍ２）供應同比增１１﹒１％，創近三年半

最高增速。社融規模增量為３﹒０９萬億元，同樣超過預期。

中泰宏觀分析團隊認為，考慮到疫情影響下經濟活動偏弱，企業營收數據大幅負增長，意味

著企業內部融資是明顯萎縮的。而４月社融數據大好，反映的也只是實體外部融資的情況，整體

融資情況未必那麼好。因此短期外部融資增加，更多是銀行在政策指導下發揮「類財政」的功能

。

信貸政策繼續發力，居民企業貸款均增加。企業部門貸款環比回落，主要源於３月疫情相關

信貸的集中投放推高基數，但同比來看仍多增６０００多億元，信貸政策繼續發力。

４月Ｍ２同比增速繼續上漲，其中實體企業和非銀金融機構存款同比增加較多，說明疫情以

來貨幣信貸齊發力，不僅體現在對實體企業投放的信貸大增，金融機構的流動性也相對充足。但

居民存款同比多減，或一定程度反映了疫情對居民收入的負面衝擊。

目前來看，部分領域經濟數據回暖，更多體現的是之前積壓的生產和消費需求的集中釋放，

可持續性有待觀察，貨幣政策大概率進一步放鬆，債市短期調整，不改牛市趨勢。（ｌｃ）

