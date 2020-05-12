  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2020 08:48

【數據解讀】中泰宏觀：４月社融數據大好只反映實體外部融資情況

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布，內地４月新增貸款１﹒７萬億元（人民幣．下同）
，高於市場預期和去年同期水平；當月末廣義貨幣（Ｍ２）供應同比增１１﹒１％，創近三年半
最高增速。社融規模增量為３﹒０９萬億元，同樣超過預期。
　　中泰宏觀分析團隊認為，考慮到疫情影響下經濟活動偏弱，企業營收數據大幅負增長，意味
著企業內部融資是明顯萎縮的。而４月社融數據大好，反映的也只是實體外部融資的情況，整體
融資情況未必那麼好。因此短期外部融資增加，更多是銀行在政策指導下發揮「類財政」的功能

　　信貸政策繼續發力，居民企業貸款均增加。企業部門貸款環比回落，主要源於３月疫情相關
信貸的集中投放推高基數，但同比來看仍多增６０００多億元，信貸政策繼續發力。
　　４月Ｍ２同比增速繼續上漲，其中實體企業和非銀金融機構存款同比增加較多，說明疫情以
來貨幣信貸齊發力，不僅體現在對實體企業投放的信貸大增，金融機構的流動性也相對充足。但
居民存款同比多減，或一定程度反映了疫情對居民收入的負面衝擊。
　　目前來看，部分領域經濟數據回暖，更多體現的是之前積壓的生產和消費需求的集中釋放，
可持續性有待觀察，貨幣政策大概率進一步放鬆，債市短期調整，不改牛市趨勢。（ｌｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情11/05/2020
現金流只可撐到6月底　政府倡向海洋公園撥款54億救亡
FOCUS11/05/2020
【FOCUS】央媽全面前瞻性防守　中美貿協前景的三個可能
生財有道11/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：騰訊現價不宜追入
興證快訊11/05/2020
兩會行情
生財有道08/05/2020
《股市一周》疫情緩和不敵貿戰2.0　港股五窮月首周挫413點
生財有道08/05/2020
李澤楷：香港電訊今年會維持以往派息率回饋股東
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x鱻88發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金