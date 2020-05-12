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12/05/2020 08:48

【數據解讀】光大銀行：二季度逆周期調節政策有待進一步發力

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地４月新增人民幣貸款１﹒７萬億元（人民幣．下同），高
於市場預期和去年同期水平；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒１％，創近三年半最
高增速。社融規模增量為３﹒０９萬億元，同樣超過預期。
　　光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，受寬鬆貨幣信貸環境與國內經濟活動回暖推動，４
月國內信貸、社融數據同比多增，且好於市場預期，顯示國內經濟回暖態勢明顯。
　　他預計後續信貸仍保持強勁格局，一方面是全球疫情超預期蔓延，國內經濟下行壓力仍大，
仍需要為實體經濟發展提供一個相對寬鬆的貨幣信貸環境，逆周期調節政策仍有待進一步發力；
另一方面，國內需求回暖與政策支持將逐步帶動國內企業融資需求擴張。因此預計二季度人行實
施降準、減息、公開市場操作及結構性工具可期。同時，人行將進一步疏通政策傳導，引導金融
機構降低實體經濟融資成本，加大中小微企業支持力度，活躍微觀經濟。
　　然而，他強調，人行政策不會出現大水漫灌。主要是目前國內貨幣金融環境整體保持寬鬆，
市場利率整體處於歷史低位，人行要避免過度寬鬆流動性導致對國內物價、樓市構成擾動安同時
，導致國內宏觀槓桿率過快上升。（ｌｃ）

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