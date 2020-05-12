【數據解讀】中信証券：逐過渡至「寬信用」，次季經濟恢復可期

《經濟通通訊社１２日專訊》中信証券指出，內地４月新增信貸１﹒７萬億元人幣，新增社

融３﹒０９萬億元人幣，社融增速１２﹒０％，Ｍ２同比增速１１﹒１％，較前值進一步明顯回

升。

該行認為，４月金融數據在前月良好的基礎上得以延續，這充分體現了從「寬貨幣」逐步平

穩過渡到「寬信用」的過程，而金融數據的率先回暖，也進一步預示了總需求的回升，第二季經

濟增長加速恢復可期。（ａｃ）

