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12/05/2020 09:21

【數據解讀】中信証券：逐過渡至「寬信用」，次季經濟恢復可期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中信証券指出，內地４月新增信貸１﹒７萬億元人幣，新增社
融３﹒０９萬億元人幣，社融增速１２﹒０％，Ｍ２同比增速１１﹒１％，較前值進一步明顯回
升。
　　該行認為，４月金融數據在前月良好的基礎上得以延續，這充分體現了從「寬貨幣」逐步平
穩過渡到「寬信用」的過程，而金融數據的率先回暖，也進一步預示了總需求的回升，第二季經
濟增長加速恢復可期。（ａｃ）

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