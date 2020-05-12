【數據解讀】民行溫彬：ＣＰＩ將續回落，仍有必要降準降息

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局今日公布，４月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比

上漲３﹒３％，漲幅較上月的４﹒３％大幅下滑，低於預期的３﹒７％，為２０１９年９月以來

最低。４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降３﹒１％，降幅大於上月的１﹒５％和

市場預期的２﹒６％，且為２０１６年４月以來最低。

民生銀行首席研究員溫彬解讀指，綜合來看，４月物價進一步回落，下階段隨著復工復產、

復商復市逐漸接近正常水平，食品供給有望繼續加快，物價水平將保持穩定。隨著去年基數走高

，下階段ＣＰＩ漲幅將繼續回落，對政策的掣肘將逐漸減弱。同時也要看到，生產價格受內外部

影響較大，下階段要加大力度促進需求回升，加快修復企業信心。

溫彬表示，人行在今年一季度貨幣政策執行報告中提到，要「處理好穩增長、保就業、調結

構、防風險、控通脹的關係，保持物價水平基本穩定，多渠道做好預期引導工作」，可見控通脹

仍然是需要關注和平衡的一個目標，但其緊迫性已經明顯讓位於穩增長、保就業等方面，這也為

貨幣政策打開了更大空間。

他認為，下階段，貨幣政策要以更大力度支持實體經濟發展，降準、降息仍有空間和必要，

加大力度促進需求加快恢復。（ａｃ）

