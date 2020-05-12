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12/05/2020 10:54

【抗疫維穩】內地公布首批國際物流運輸重點聯繫企業，京東等上榜

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家工信部表示，該部配合交通運輸部、外交部、商務部等部
門，在國務院復工復產推進工作機制下成立了國際物流工作專班，協調解決當前疫情期間製造業
國際物流中存在的問題。近日，國際物流工作專班公布第一批國際物流運輸重點聯繫企業名單，
其中綜合物流企業４家、中歐班列運營企業１０家、國際航運企業１家、國際航空貨運企業２家
、國際寄遞物流企業２家、國際道路運輸企業３５家。菜鳥網絡、京東集團包含在內。
（ｗｌ）

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