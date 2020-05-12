【兩會在即】中美緊張升溫，匯豐降中國今年經濟預估至增１﹒７％

《經濟通通訊社１２日專訊》匯豐今日的研究報告指出，中國經濟復蘇速度可能較預期緩慢

，因中美緊張局勢再度升溫或會拖累投資情緒，加上外需衝擊和政策反應謹慎的因素，該行把

２０２０年中國ＧＤＰ同比增長預估下調至１﹒７％，原為３％。匯豐首席中國經濟師屈宏斌在

報告中稱，新冠病毒疫情大流行似乎加強了美國尋求鞏固與中國經濟脫鈎方法的決心，主戰場可

能會從貿易轉向技術、供應鏈和資金流。

報告提及，最近中美貿易高層通話承諾實施第一階段協議並說明進展情況步入正軌，有助於

平息市場的擔憂，然圍繞著中美關係的不確定性依然存在，特別是臨近今年稍晚的美國總統大選

，對中國的關注也會加劇。



＊財政措施將佔上風，基建投資增速或升至１０％以上＊



該行又預期，今年的全國人大會議上，北京將轉移其政策重心，特別是對今年較低的ＧＤＰ

增長目標有所寬容，更多的重點將放在穩定就業和改善民生。匯豐料財政措施很可能會開始佔據

上風，為中小企業和其他受到嚴重打擊的行業提供有針對性的支持，同時加大對基建的推動，在

增加地方政府專項債發行額度以及對這些債券使用實施更嚴格指導之下，基建投資增速可能將從

去年的３﹒８％提升到今年的１０％以上；又預計官方赤字率將達４％。

貨幣政策方面，預計信貸寬鬆亦將繼續循序漸進。在存款準備金率下調５２個基點和存款利

率下調３０個基點的支持下，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）料將進一步降低３０個基點。

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