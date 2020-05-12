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即市新聞

12/05/2020 09:59

《股林淘金－林家亨》解封情緒高漲，高盛看淡美股

　　《股林淘金》昨天（１１日）美國聯邦儲備局兩位官員表示不會支持負利率政策，蘋果公布
４月份ｉＰｈｏｎｅ銷售量下跌７７％，及高盛表示未來標普５００指數應會下跌１８％。以上
的情緒拖累美股昨日早段時間全面下跌，中段時間道指曾升回正數，尾段時間再度下滑，道指收
報下跌１０９點，納指報升７１點。長、中、短債息溫和回升。美國今晚（１２日）將會公布房
屋按揭拖欠比率，預期將會大幅上升。
　　預計今日港股跟隨美股下跌，恆指有機會跌超過４００點，２０天移動平均線或再失守；昨
日恆指已經升穿了保歷加通道頂線２４７１８點，短期應要抖抖氣，作適合調整，暫時不急於入
貨。另外，納指１００指數昨天之水平，已經比３月２３日的低位有３７％之反彈幅度，距離疫
症發生之前的歷史高位只有４﹒５％，現時歐美疫情過早解封，未來疫情的變化可能再度影響美
股，有機會再度調整，現時應該持盈保泰，靜觀其變！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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