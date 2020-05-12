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12/05/2020 17:30

【新冠肺炎】綏芬河境外輸入病例清零，牡丹江累收４０９宗零死亡

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《新華視點》微博報道，５月１２日下午，牡丹江醫學院附
屬紅旗醫院最後４例境外輸入新冠肺炎確診病例臨床治愈出院，至此，４０９例經綏芬河口岸入
境的輸入病例全部治愈出院，實現了清零。自綏芬河口岸境外輸入性疫情發生以來，牡丹江市累
計收治綏芬河口岸輸入病例４０９例，其中，３８０例新冠肺炎確診病例均已臨床治愈出院，
２９名無症狀感染者全部解除醫學隔離觀察，實現了患者零死亡。（ｗｌ）

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