【聚焦數據】內地４月ＰＰＩ降幅擴至３﹒１％，高於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２０年４月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比下降３﹒１％，跌幅較上月擴大１﹒６個百分點，亦高於市場預期的降

２﹒６％；４月ＰＰＩ環比下降１﹒３％。工業生產者購進價格同比下降３﹒８％，環比下降２

﹒３％。

１ ４月工業生產者出廠價格比去年同期降１﹒２％，工業生產者購進價格下降１﹒５％。



＊生產資料價格同比降幅擴至４﹒５％＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降４﹒５％，降幅比上月擴大２﹒１個百分點

，影響工業生產者出廠價格總水平下降約３﹒３１個百分點。其中，採掘工業價格下降

１１﹒６％，原材料工業價格下降８﹒８％，加工工業價格下降２﹒２％。生活資料價格同比上

漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒２３

個百分點。其中，食品價格上漲３﹒７％，衣著價格下降０﹒６％，一般日用品價格下降

０﹒１％，耐用消費品價格下降１﹒７％。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降１１﹒４％，化工原料類價格下降９﹒３％，

有色金屬材料及電線類價格下降６﹒６％，黑色金屬材料類價格下降１﹒７％；農副產品類價格

上漲６﹒８％，建築材料及非金屬類價格上漲１﹒４％。



＊生產資料價格環比下降１﹒８％＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比下降１﹒８％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點

，影響工業生產者出廠價格總水平下降約１﹒２８個百分點。其中，採掘工業價格下降

７﹒２％，原材料工業價格下降３﹒３％，加工工業價格下降０﹒７％。生活資料價格環比下降

０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約０﹒０３個

百分點。其中，食品、一般日用品和耐用消費品價格均下降０﹒１％，衣著價格下降０﹒２％。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降７﹒４％，化工原料類價格下降２﹒９％，有

色金屬材料及電線類價格下降２﹒２％，黑色金屬材料類價格下降１﹒０％。（ｗｌ）

