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12/05/2020 09:36

【聚焦數據】內地４月ＰＰＩ降幅擴至３﹒１％，高於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２０年４月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比下降３﹒１％，跌幅較上月擴大１﹒６個百分點，亦高於市場預期的降
２﹒６％；４月ＰＰＩ環比下降１﹒３％。工業生產者購進價格同比下降３﹒８％，環比下降２
﹒３％。
　　１　４月工業生產者出廠價格比去年同期降１﹒２％，工業生產者購進價格下降１﹒５％。

＊生產資料價格同比降幅擴至４﹒５％＊

　　工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降４﹒５％，降幅比上月擴大２﹒１個百分點
，影響工業生產者出廠價格總水平下降約３﹒３１個百分點。其中，採掘工業價格下降
１１﹒６％，原材料工業價格下降８﹒８％，加工工業價格下降２﹒２％。生活資料價格同比上
漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒２３
個百分點。其中，食品價格上漲３﹒７％，衣著價格下降０﹒６％，一般日用品價格下降
０﹒１％，耐用消費品價格下降１﹒７％。
　　工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降１１﹒４％，化工原料類價格下降９﹒３％，
有色金屬材料及電線類價格下降６﹒６％，黑色金屬材料類價格下降１﹒７％；農副產品類價格
上漲６﹒８％，建築材料及非金屬類價格上漲１﹒４％。

＊生產資料價格環比下降１﹒８％＊

　　工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比下降１﹒８％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點
，影響工業生產者出廠價格總水平下降約１﹒２８個百分點。其中，採掘工業價格下降
７﹒２％，原材料工業價格下降３﹒３％，加工工業價格下降０﹒７％。生活資料價格環比下降
０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約０﹒０３個
百分點。其中，食品、一般日用品和耐用消費品價格均下降０﹒１％，衣著價格下降０﹒２％。
　　工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降７﹒４％，化工原料類價格下降２﹒９％，有
色金屬材料及電線類價格下降２﹒２％，黑色金屬材料類價格下降１﹒０％。（ｗｌ）

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