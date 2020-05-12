【數據解讀】４月ＣＰＩ回落至７個月低，統計局：食品價格跌帶動

《經濟通通訊社１２專訊》國家統計局公布，４月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅回

落至３﹒３％，為２０１９年９月以來的７個月最低。４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）

同比降幅則擴大至３﹒１％，為２０１６年４月以來的４年最低，當時為跌３﹒４％。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，４月，國內新冠肺炎疫情防控向好的態勢進一

步鞏固，生產生活秩序加快恢復。從環比看，ＣＰＩ下降０﹒９％，降幅比上月收窄０﹒３個百

分點。其中，食品價格下降３％，降幅收窄０﹒８個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７個百分點

，是帶動ＣＰＩ繼續下降的主要因素。



＊４月豬肉供給持續增加價格回落，油氣類價格降＊



食品中，天氣轉暖，鮮菜供應量增加，價格下降８％，降幅收窄４﹒２個百分點；生豬產能

加快恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續下降７﹒６％，降幅擴大０﹒７個百分點；鮮果和雞蛋

供應充足，價格均下降２﹒２％。非食品價格下降０﹒２％，降幅收窄０﹒２個百分點，影響Ｃ

ＰＩ下降約０﹒１７個百分點。非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣

價格分別下降７﹒５％、８﹒２％和３﹒７％；隨著復工復產加快，出行需求增加，飛機票價格

上漲５﹒６％。



＊４月同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約３﹒２個百分點＊



從同比看，ＣＰＩ上漲３﹒３％，漲幅比上月回落１﹒０個百分點。其中，食品價格上漲

１４﹒８％，漲幅回落３﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒９８個百分點。食品中，豬肉價

格上漲９６﹒９％，漲幅回落１９﹒５個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲８﹒２％

２０﹒５％，漲幅均有所回落；雞蛋價格由上月上漲２﹒１％轉為下降３﹒４％；鮮果和鮮菜價

格分別下降１０﹒５％和３﹒７％，降幅分別擴大４﹒４和３﹒６個百分點。

非食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３１個

百分點。非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲２﹒２％和２﹒０％，交通和通信

、衣著、居住價格分別下降４﹒９％、０﹒４％和０﹒３％。扣除食品和能源價格的核心

ＣＰＩ同比上漲１﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。

據測算，在４月份３﹒３％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為３﹒２個百分點，

新漲價影響約為０﹒１個百分點。１ ４月平均，ＣＰＩ比去年同期上漲４﹒５％。（ｗｌ）

