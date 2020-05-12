【數據解讀】４月ＰＰＩ降幅４年大，統計局：受累疫情和大宗商品

《經濟通通訊社１２日專訊》內地４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）降至３﹒１％，

超出市場預期，是４年最大跌幅。

國家統計局城市司高級統計師董莉解讀指，４月，受疫情和國際大宗商品價格持續下降等因

素影響，國內工業品價格繼續走低。從環比看，ＰＰＩ下降１﹒３％，降幅比上月擴大０﹒３個

百分點。其中，生產資料價格下降１﹒８％，降幅擴大０﹒６個百分點；生活資料價格下降０﹒

１％，降幅收窄０﹒１個百分點。從調查的４０個工業行業大類看，價格下降的有３０個，上漲

的有８個，持平的有２個。

受國際原油價格大幅度下跌影響，石油相關行業產品價格降幅繼續擴大。其中，石油和天然

氣開採業價格下降３５﹒７％，擴大１８﹒７個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降

９﹒０％，擴大１﹒２個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降３﹒０％，擴大１﹒６個

百分點。上述三個行業合計影響ＰＰＩ下降約０﹒７６個百分點，佔ＰＰＩ總降幅的近六成。

鋼材和有色金屬等行業產品價格降幅收窄。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降

２﹒２％，收窄１﹒３個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１﹒６％，收窄０﹒３個

百分點。煤炭開採和洗選業價格由漲轉降，下降２﹒３％。醫藥製造業價格由平轉漲，上漲

０﹒３％。



＊石油和天然氣開採業價格同比挫逾五成＊



從同比看，ＰＰＩ下降３﹒１％，降幅比上月擴大１﹒６個百分點。其中，生產資料價格下

降４﹒５％，降幅擴大２﹒１個百分點；生活資料價格上漲０﹒９％，漲幅回落０﹒３個百分點

。主要行業價格降幅均有所擴大。其中，石油和天然氣開採業價格下降５１﹒４％，擴大

２９﹒７個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降１９﹒８％，擴大９﹒２個百分點；

化學原料和化學製品製造業價格下降８﹒３％，擴大３﹒０個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工

業價格下降７﹒３％，擴大３﹒４個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降６﹒０％，擴

大２﹒５個百分點；煤炭開采和洗選業價格下降５﹒４％，擴大１﹒８個百分點。

此外，農副食品加工業價格上漲６﹒２％，漲幅回落０﹒５個百分點。據測算，在４月份３

﹒１％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒３個百分點，新漲價影響約為－２﹒

８個百分點。１?４月平均，ＰＰＩ比去年同期下降１﹒２％。（ｗｌ）

