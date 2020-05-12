【數據解讀】國信：料５月ＣＰＩ環比接近季節性水平，ＰＰＩ回升

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局今日公布，４月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比

上漲３﹒３％，漲幅較上月的４﹒３％大幅下滑，低於預期的３﹒７％，為２０１９年９月以來

最低。４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降３﹒１％，降幅大於上月的１﹒５％和

市場預期的２﹒６％，且為２０１６年４月以來最低。國信證券宏觀固收團隊指出，綜合翹尾與

新漲價等因素，預計５月整體食品價格環比或持平季節性水平；非食品方面，高頻數據顯示４月

非食品價格走勢亦較為平穩，因此４月非食品價格環比明顯低於季節性或也主要是３月的翹尾因

素所致。隨著海外疫情邊際影響減弱，國內需求繼續抬升，原油價格也止跌回升，預計５月國內

非食品價格環比亦接近季節性水平。

ＰＰＩ方面，４月疫情對海外經濟運轉造成較大的負面影響，但國內需求明顯反彈，整體４

月工業品價格出現了一定企穩勢頭，４月ＰＰＩ環比大幅負增長主要由３月翹尾因素所貢獻。５

月海外經濟受到疫情的負面影響或逐漸減弱，同時國內需求亦在繼續上升，５月工業品價格表現

或好於４月，預計５月ＰＰＩ環比回升至零附近，ＰＰＩ同比保持在跌３﹒１％左右。（ｗｌ）

