【數據解讀】光銀：國內物價將回歸溫和區間，料ＰＰＩ全年負增長

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局今日公布，４月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比

上漲３﹒３％，漲幅較上月的４﹒３％大幅下滑，低於預期的３﹒７％，為２０１９年９月以來

最低。４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降３﹒１％，降幅大於上月的１﹒５％和

市場預期的２﹒６％，且為２０１６年４月以來最低。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，４月ＣＰＩ同比回落幅度超預期，主要受四方面因

素影響：豬肉價格持續回落、果蔬價格回落、４月國內生產供給恢復略快於居民需求和輸入低物

價。受疫情影響，能源、商品價格下滑，拖累中國整體物價表現。他強調，目前不存在通縮基礎

，國內物價將回歸溫和區間。



＊預計５月ＰＰＩ同比觸底企穩，全年維持負增長＊



周茂華又指，ＰＰＩ同比降幅超預期，連續兩個月走弱，主要是：能源商品價格走弱，受疫

情超預蔓延影響，４月原油、大宗商品價格下滑拖累中國生產物價表現；全球需求下滑；高基數

效應。預計５月ＰＰＩ同比觸底企穩，隨後溫和改善態勢，但全年整體維持負增長。

報告認為，結構性物價對國內政策影響有限，目前主要矛盾仍是擔憂全球經濟衰退拖累國內

需求；受疫情影響，全球經濟衰退將對中國未來幾個月外需構成一定拖累；而近期歐美解禁復工

可能加劇全球疫情防控與經濟前景的不確定性，這對企業投資決策，消費者信心都將產生負面影

響；為對衝疫情影響，國內逆周期調節政策仍需要進一步發力。（ｗｌ）

