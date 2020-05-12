【ＦＯＣＵＳ】低通脹加持大放水，明後年恐惡果浮現

【ＦＯＣＵＳ】中國４月Ｍ２錄得三年半最高增速，ＰＰＩ降幅則錄四年最大；數據反映貨

幣供應變本加厲偏離ＧＤＰ，惟與此同時，工業品價格通縮壓力節節加劇，製造業盈利難見受惠

大水漫灌。

低利率、低通脹下，若全球央行開足水喉放水谷復甦，是否意味「金髮女孩」經濟有望重臨

？愈來愈多逆向思考之聲正浮現。



＊Ｍ２勁增，惟ＰＰＩ四年低＊



新肺疫情前所未有衝擊之下，央媽逆周期政策續發力－－４月新增人民幣貸款及社會融資規

模雙雙高於預期；Ｍ２（廣義貨幣供應）增速更錄２０１６年１２月以來最高。對比十年前，Ｍ

２餘額相當於較當時（２０１０年４月）６５﹒６５萬億勁增逾兩倍，不單大幅「跑贏」ＧＤＰ

增速，擴張之勢更遠勝經歷數輪ＱＥ的花旗國。

錢多是否好辦事（刺激需求）？國家統計局周二（１２日）揭盅的４月工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）似乎對此並不買帳，最新錄同比通縮３﹒１％（預期：－２﹒６％）的２０１６年４

月以來最深，顯示製造業價格疲不能興，恐添壓未來盈利預期。

再看居民消費價格（ＣＰＩ），同比上漲３﹒１％（預期：３﹒７％）亦連續三個月回落，

儘管食品價格仍以雙位數飆升（１４﹒８％），但鑒於去年下半年豬肉價格的高基數效應，料下

半年將進一步下行。



＊雙寬鬆疊加老齡化百上加斤＊



寬鬆貨幣政策未見通脹掣肘，央媽未來續大手降準及減息幾無懸念，是否意味「低利率、低

通脹、溫和增長」的「金髮女孩」經濟有望重臨？摩通、大摩就雙雙對此澆冷水。

摩通全球股票策略主管Ｍｉｓｌａｖ Ｍａｔｅｊｋａ警告，通脹往往是落後指標，並滯後

經濟增速改善約６個季度，儘管今年第四季之前不太可能出現，但很可能在明年下半年回升；大

摩首席經濟學家Ｃｈｅｔａｎ Ａｈｙａ則指，各國政府迄今已推出逾８萬億美元的抗疫刺激措

施，連同可能的紓緩貧富懸殊加劇的舉措，將觸發通脹，並預期此將自２０２２年出現。

對中國而言，除了貨幣及財政政策雙寬鬆、供應鏈受損、去全球化效應，另有值得留意的一

大觸發通脹因素則是人口老齡化，隨之而來的勞動力減少推升工資水平、儲蓄率下降、投資習慣

改變等。

正如ＩＭＦ前首席經濟學家Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｂｌａｎｃｈａｒｄ最近所指，高通脹「不太

可能，但並非不可能」。鑒於此，早前在航空股上折翼的「股神」巴菲特，大手掃入花旗國最大

的雜貨零售商Ｋｒｏｇｅｒ，應不令人意外。

