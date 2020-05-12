《匯市縱橫－蕭啟洪》抗疫尚未成功、各位仍需提防！

《匯市縱橫》執筆時，本港連續兩天沒有新增新冠病毒感染，也是連續１９天沒有本地個案

了，香港人在疫情紓緩下，雖然在政府警告大家不要掉以輕心下，一眾不甘寂寞的心已按捺不住

，從家裏走到山上之後走到街上、酒樓、酒吧等等。限聚令逐漸放寬，關閉多時的海洋公園亦摩

拳擦掌地準備重開。街上人群漸多，筆者亦不甘後人上街消費，不期望經濟報復式反彈，仍希望

令經濟增長重歸正軌，紓緩大家的生活壓力。當然看到酒吧的聚集了很多沒戴口罩及擠得比５厘

米少的距離（不用說政府規定的１﹒５米）的顧客，筆者還是避之則吉！



其實，筆者在這裏並不敢說疫情已經過去，國外的情況還是比較反覆。根據騰訊記錄的數字

，近日仍以平均單日接近８萬人的速度增長，累計確診已超４百萬！主要是因為病毒的高傳染性

及其隱形傳播的特性，即無病徵感染性。且大部分的國家地區已經部署重啟經濟活動了。因此同

志們：抗疫尚未成功、各位仍需提防！



為何各國急於重啟經濟，難道不是人命大過天嗎？筆者認為這與自由經濟下國外企業的經營

模式有關。上周五（８日），美國公布了其４月份的失業率達到歷史新高的１４﹒７％，失業人

數有２０００多萬，且職位是在短期流失。相對香港這一個也是自由經濟體，首季度的失業率為

４﹒２％，既沒有突破歷史高位，且在數字上亦跟美國情況相差很遠。雖然數字並未包括４月，

但筆者相信情況不會比美國差。因此筆者猜測國外（尤其是美國）的企業僱傭關係冷漠，當企業

面對問題時首先向僱員開刀（或企業一直以非全職身份來僱用他們），所以在短時間內就有很大

的職位流失！若大家細心一點再看看剛公布平均時薪的數據亦不禁唏噓。美國４月份的平均時薪

以年率７﹒９％增長（較長期平均的３％左右大幅上升），經濟師分析此數據主要因為流失的是

低收入的人士，因此去掉之後薪金有這麼大幅的增長。但同時亦反映高收入與低收入的人有很大

的收入差距，看來美國的貧富懸殊十分嚴重。所以在手停口停的威脅下復工之聲此起彼落，就是

不病死就餓死了！



其實，疫情在美國從來不是一個衛生的問題，而是一個政治的問題。現在積極推動復工的州

份主要還是共和黨管理的州份，反對的就是民主黨掌控的州份。無他，侵侵政府現剩餘的唯一政

績就是經濟、股票市場。這兩方面恰恰在疫情突襲下懸崖式下跌，怎叫侵侵不擔心呢！侵侵的民

望已經跌倒他上任時的低位，此水平亦被視為他的及格線。同時拜登民望持續上升（現已經領先

侵侵約３０個百分點）且跟侵侵的民望差距有拉闊的趨勢。在大選逼在眉睫下侵侵已沒太多選擇

，重啟經濟及推卸責任等無所不用其極！



縱觀疫情政治化處理，疫情仍反覆，病毒的隱形性，過早重啟經濟活動會增加第二波病毒傳

播的可能性。因此筆者還是提醒讀者別對經濟反彈存有太大的期望，相信年中情況仍然反覆，一

眾政府及央行的支持行動將持續，全球流動性充斥，利率長時間維持低位（甚至出現負利率），

避險資產將仍看高一線！



＊本周策略＊



澳元：早前建議候高於０﹒６４５０沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒６１５０，止蝕

０﹒６６００。



歐元：前周建議候高於１﹒０９８０沽出歐元兌美元已於１﹒０７８０平倉，獲利２００點子。



日圓：本周建議候高於１０８﹒００沽出美元兌日圓，目標１０６﹒００，止蝕１０９﹒６０。



黃金：本周建議候低於每盎司１６８０美元買入黃金，目標１７５０，止蝕１６３０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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