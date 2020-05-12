《股壇解碼－戴名》貿易戰風起雲湧；必瘦站（１８３０）現價偏高

《股壇解碼》美國的失業率再創新高，但市場在資金充裕的情況下，加上劉鶴與美國財長的

通話利好投資者預期，道指上周五（８日）大升４５５點，收復前一周的大部分跌幅。特朗普透

過道指表現來解決經濟問題後，相信將會重點應付貿易戰，畢竟特朗普的票倉都在農業州份，如

何保住這些州份的選票才是當務之急，可以預期美國在貿易戰的態度將會越來越強硬，在美國國

民對華不滿度升至歷史新高的情況下，特朗普雖然民調落後但競選連任應該不成問題。在選舉人

票的機制下，特朗普上次參選時得票也不比對手多，但農業州份的勝利起了關鍵作用。



＊事有湊巧＊



由於近期美國在國際舞台上多次支持台灣，當中包括世衛組織和聯合國，市場傳出蓬佩奧在

５月２０日將出席蔡英文的總統就職典禮，市場這樣猜測本來就無可厚非，但湊巧是中國全國政

協和人大會議在２１日和２２日開幕，美國這次高調地派蓬佩奧參加蔡英文的就職典禮大有向中

國施下馬威的味道，加上美軍艦隊重回西太平洋，相信中美在亞洲的衝突將因台灣的取態而漸趨

激烈。



＊兵兇戰危＊



中國的失業率持續攀升，據非官方渠道估計失業人數已經超過７０００萬人，造成失業人數

大幅上升由企業開始將生產線轉移到其他發展中國家展開序幕，當中主要原因是近年國內的生產

成本不斷上升；貿易戰的展開加速了企業離開中國的步伐，美國市場對製造業可以說是第二大消

費市場；最後是疫情令商業活動停擺，直接令企業出現倒閉潮，失業率飆升讓消費者緊縮開支，

經濟將進一步下滑，國內今明兩年的經濟表現將會是「愈窮愈見鬼」的情況。中行

（０３９８８）原油寶事件繼續發酵，有傳散戶可以拿回保證金的２０％，其餘損失由中國銀行

承擔，如果傳聞屬實，中國銀行將面臨大幅虧損，但亦有消息指散戶因不滿安排而打算提出訴訟

，由於國內其他銀行亦有推出類似的產品，同類事件會否再次發生才是市場焦點所在。



＊甕中捉鱉＊



上周恆指周線一如預期出現陽燭證明大市已短暫見底，由於缺乏利好消息支持，散戶資金紛

紛投入熊證，牛熊證街貨比例為３３：６７，熊證比例明顯回升，再看上周末美股表現，相信恆

指將進一步上升擊破多個熊證重貨區才會調頭轉向，維持恆指上升的短期目標位在２５２００點

。



＊股票簡評＊



必瘦站（０１８３０）主要提供美容和纖體療程並且銷售相關產品。集團在國內、香港和澳

門主要以「Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｈａｐｅ必瘦站」品牌經營服務。集團自前年（２０１８年）開

始就不斷傳出收購，在Ａ股上市和有新股東注資的新聞，每次都是只聞樓梯響，不見故人來，但

股價就炒上炒落，相信已有人肚滿腸肥。必瘦站資產當中有物業和股票的投資，正是生意不好不

如炒賣，大家都知道美容行業是預收款為主的業務，在手頭現金充裕的情況下不去好好經營本業

，反而去投資房地產和股票，這樣就有點本末倒置，亦不利小股東。還有一點要注意的是集團最

大客戶佔總銷售額約０﹒５％或６００萬，五大客戶佔總銷售額約１﹒９％或２２００萬，這個

比例感覺上有點異常，眾所周知必瘦站走的並不是貴價市場，客戶能一年內完成消費６００萬的

難度十分大，就算價位最高的醫學美容服務也不可能每月接受療程吧。

國內業務遲遲沒有做好相信與市場無關，反而覺得是管理模式的問題，說難聽的就是管理層

不懂如何開展國內市場，若要做好國內市場的話相信要更換現時管理班底才能有所期望。必瘦站

去年突然不派中期息，管理層的理由是保留現金用作收購用途，相隔數月依然「影都無」，管理

層又一失敗之作。上周股價在政府宣布美容院即將復工後出現明顯反彈，利好因素已完全反映，

現價已偏高，投資者有貨在手宜先行沽出，股價下跌目標１元。

《資深市場人士 戴名》



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