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即市新聞

12/05/2020 09:12

《股壇解碼－戴名》貿易戰風起雲湧；必瘦站（１８３０）現價偏高

　　《股壇解碼》美國的失業率再創新高，但市場在資金充裕的情況下，加上劉鶴與美國財長的
通話利好投資者預期，道指上周五（８日）大升４５５點，收復前一周的大部分跌幅。特朗普透
過道指表現來解決經濟問題後，相信將會重點應付貿易戰，畢竟特朗普的票倉都在農業州份，如
何保住這些州份的選票才是當務之急，可以預期美國在貿易戰的態度將會越來越強硬，在美國國
民對華不滿度升至歷史新高的情況下，特朗普雖然民調落後但競選連任應該不成問題。在選舉人
票的機制下，特朗普上次參選時得票也不比對手多，但農業州份的勝利起了關鍵作用。
　
＊事有湊巧＊
　
　　由於近期美國在國際舞台上多次支持台灣，當中包括世衛組織和聯合國，市場傳出蓬佩奧在
５月２０日將出席蔡英文的總統就職典禮，市場這樣猜測本來就無可厚非，但湊巧是中國全國政
協和人大會議在２１日和２２日開幕，美國這次高調地派蓬佩奧參加蔡英文的就職典禮大有向中
國施下馬威的味道，加上美軍艦隊重回西太平洋，相信中美在亞洲的衝突將因台灣的取態而漸趨
激烈。
　
＊兵兇戰危＊
　
　　中國的失業率持續攀升，據非官方渠道估計失業人數已經超過７０００萬人，造成失業人數
大幅上升由企業開始將生產線轉移到其他發展中國家展開序幕，當中主要原因是近年國內的生產
成本不斷上升；貿易戰的展開加速了企業離開中國的步伐，美國市場對製造業可以說是第二大消
費市場；最後是疫情令商業活動停擺，直接令企業出現倒閉潮，失業率飆升讓消費者緊縮開支，
經濟將進一步下滑，國內今明兩年的經濟表現將會是「愈窮愈見鬼」的情況。中行
（０３９８８）原油寶事件繼續發酵，有傳散戶可以拿回保證金的２０％，其餘損失由中國銀行
承擔，如果傳聞屬實，中國銀行將面臨大幅虧損，但亦有消息指散戶因不滿安排而打算提出訴訟
，由於國內其他銀行亦有推出類似的產品，同類事件會否再次發生才是市場焦點所在。
　
＊甕中捉鱉＊
　
　　上周恆指周線一如預期出現陽燭證明大市已短暫見底，由於缺乏利好消息支持，散戶資金紛
紛投入熊證，牛熊證街貨比例為３３：６７，熊證比例明顯回升，再看上周末美股表現，相信恆
指將進一步上升擊破多個熊證重貨區才會調頭轉向，維持恆指上升的短期目標位在２５２００點

　
＊股票簡評＊
　
　　必瘦站（０１８３０）主要提供美容和纖體療程並且銷售相關產品。集團在國內、香港和澳
門主要以「Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｓｈａｐｅ必瘦站」品牌經營服務。集團自前年（２０１８年）開
始就不斷傳出收購，在Ａ股上市和有新股東注資的新聞，每次都是只聞樓梯響，不見故人來，但
股價就炒上炒落，相信已有人肚滿腸肥。必瘦站資產當中有物業和股票的投資，正是生意不好不
如炒賣，大家都知道美容行業是預收款為主的業務，在手頭現金充裕的情況下不去好好經營本業
，反而去投資房地產和股票，這樣就有點本末倒置，亦不利小股東。還有一點要注意的是集團最
大客戶佔總銷售額約０﹒５％或６００萬，五大客戶佔總銷售額約１﹒９％或２２００萬，這個
比例感覺上有點異常，眾所周知必瘦站走的並不是貴價市場，客戶能一年內完成消費６００萬的
難度十分大，就算價位最高的醫學美容服務也不可能每月接受療程吧。
　　國內業務遲遲沒有做好相信與市場無關，反而覺得是管理模式的問題，說難聽的就是管理層
不懂如何開展國內市場，若要做好國內市場的話相信要更換現時管理班底才能有所期望。必瘦站
去年突然不派中期息，管理層的理由是保留現金用作收購用途，相隔數月依然「影都無」，管理
層又一失敗之作。上周股價在政府宣布美容院即將復工後出現明顯反彈，利好因素已完全反映，
現價已偏高，投資者有貨在手宜先行沽出，股價下跌目標１元。
《資深市場人士　戴名》
　
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＊　以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。
　　讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

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