【香港政情】林鄭：冀立法會優先處理國歌法，當局已致函內會諮詢

《經濟通通訊社１２日專訊》對於有報道指，《國歌法》最快於本月２７日提交立法會大會

恢復二讀辯論，特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，政務司司長張建宗及相關官員已去信立

法會內務委員會主席李慧琼，就《國歌法》二讀進行磋商。

林鄭月娥指，目前有１０項草案，當中兩項包括《國歌法》及《專利（修訂）條例》已被拖

延很多時間，她期望立法會可以優先處理，將這兩項法案恢復二讀辯論。（ｃｌ）（ｚｚ）

