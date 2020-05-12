【修例風暴】鄺俊宇：指控他涉嫌向警員擲水樽是荒謬

《經濟通通訊社１２日專訊》民主黨立法會議員鄺俊宇重申，警方指控他涉嫌在星期日
（１０日）在旺角示威人群中向警員擲水樽是荒謬。
身兼元朗區議員的鄺俊宇表示，當時見到警員不斷向記者噴胡椒噴霧，勸阻期間被警員衝前
制服，有警員跪在他頸上，他現時仍感痛楚，警方從沒有向他落口供，便將他釋放，批評警方的
指控荒謬。（ｃｌ）（ｚｚ）
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