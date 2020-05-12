【北水炒Ｄ乜】北水淨流出３﹒２億人幣，買滙控小米沽騰訊美團

《經濟通通訊社１２日專訊》美國４月失業率創二戰後最勁，但仍比市場預期佳，加上總統

特朗普對華加關稅態度軟化，上周五（８日）美股急揚，港股昨日（１１日）亦抽高，重上５０

天線（２４２１１點）。恆指高開２４０點，報２４４７０，已為全日低位所在，更開市已突破

５０天線，最多飆升５３６點，高見２４７６６點，補回５月４日的下跌裂口，但買盤未有跟準

，大市升幅收窄，尾段窄幅在２４６００點徘徊。最終恆指收報２４６０２點，升３７１點或

１﹒５％。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒２億元人民幣，減少８２﹒２％。北水淨買入最多的個股

依次是滙豐控股（００００５）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、融創中國（０１９１８）。

主板成交１０３６﹒５３億元增加７﹒１％。其中港股通成交２１７﹒９億元，佔總成交

２１％。



＊騰訊繼續遭北水追擊，流出１８億元＊



滙控升１﹒２６％報４０﹒０５元，北水淨買入３﹒９億元。小米集團升２﹒６８％報

１１﹒５元，北水淨買入２﹒２億元。工行升１﹒１７％報５﹒１７元，北水淨買入１﹒８億元

。

騰訊後日（１３日）公布首季業績。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長

１８％至１０１０﹒６億元人民幣，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非通用會計準則）純利同樣增長１８％

至２４７﹒４億元人幣。騰訊升４﹒０２％報４３５元，北水淨賣出１８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

滙豐控股 （００００５） ３﹒８６

小米集團 （０１８１０） ２﹒１５

工商銀行 （０１３９８） １﹒８０

中國飛鶴 （０６１８６） １﹒２２

中芯國際 （００９８１） ０﹒９８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －１８﹒０４

美團點評 （０３６９０） －２﹒１７

融創中國 （０１９１８） －１﹒２４

中國移動 （００９４１） －１﹒２１

金山軟件 （０３８８８） －０﹒９８

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（ｃａ）

