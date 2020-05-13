【摩指執位】ＭＳＣＩ中國小型股指納入九毛九等，剔出宏華等



《經濟通通訊社１３日專訊》ＭＳＣＩ明晟環球小型指數系列公布季度檢討，中國指數納入

３６隻股份，包括５隻ＡＤＲ：１１１集團、瑞幸、北京電牛、優信及綠樹酒店；



表列如下：

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港股國銳地產（００１０８） 四海國際（００１２０）

美蘭空港（００３５７） 呷哺呷哺（００５２０）

京能清潔能源（００５７９） 東江環保（００８９５）

港華燃氣（０１０８３） 創夢天地（０１１１９）

耐世特（０１３１６） 中國忠旺（０１３３３）

康德萊醫械（０１５０１） 招商局商業房託（０１５０３）

中國機械工程（０１８２９） 中集車輛（０１８３９）

中國科培（０１８９０） 貓眼娛樂（０１８９６）

華興資本（０１９１１） 微盟集團（０２０１３）

易居企業（０２０４８） 佳兆業美好（０２１６８）

景業名邦（０２２３１） 啟明醫療（０２５００）

藍光嘉寶服務（０２６０６） 信基沙溪（０３６０３）

家鄉互動（０３７９８） 卓越教育（０３９７８）

人瑞人才（０６９１９） 寶龍商業（０９９０９）

九毛九（０９９２２） 時代鄰里（０９９２８）

匯景控股（０９９６８）

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另外，本次共剔除３３隻股份，包括８隻ＡＤＲ：Ｘ Ｆｉｎａｎａｃｉａｌ、

Ｓｏ－Ｙｏｕｎｇ、瑞思教育）、簡普、中指控股、獵豹移動、極光移動、５００彩票網；



其餘表列：

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港股宏華集團（００１９６） 科通芯城（００４００）

協鑫新能源（００４５１） 卡森國際（００４９６）

味千（中國）（００５３８） 天津發展（００８８２）

中國天然氣（００９３１） 好孩子國際（０１０８６）

首控集團（０１２６９） 中國擎天軟件（０１２９７）

彩客化學（０１９８６） 鳳凰衛視（０２００８）

浩澤淨水（０２０１４） 慧聰集團（０２２８０）

東瑞製葯（０２３４８） 中海物業（０２６６９）

維達國際（０３３３１） 安東油田服務（０３３３７）

榮威國際（０３３５８） 廈門港務（０３３７８）

宇華教育（０６１６９） 康希諾生物 Ｂ（０６１８５）

美股南太投資

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上述成分股變動在本月２９日收市後生效。（ｆｚ）

