【摩指執位】ＭＳＣＩ港指剔出維他奶裕元，中國指數納愛康飛鶴等

《經濟通通訊社１３日專訊》ＭＳＣＩ明晟最新公布季度檢討結果，環球指數系列之香港指

數，沒有增加成分股，但剔出維他奶（００３４５）及裕元集團（００５５１），兩股將順應納

入香港小型股指數。中國指數則納入納入愛康醫療（０１７８９）、中國飛鶴（０６１８６）等

５６隻股份，剔出金隅集團（０２００９）等４５隻股，變動的成分股大部分是Ａ股，均將於５

月２９日收市後生效。

中國指數納入的５６隻股份，包括：愛康醫療、中國飛鶴、中海物業（０２６６９）、宇華

教育（０６１６９）、康希諾生物（０６１８５）、新東方在線（０１７９７）、保利物業（０

６０４９）、維達國際（０３３３１）、航天發展（深：０００５４７）、古井貢酒（深Ｂ：２

００５９６）、普洛藥業（深：０００７３９）、易華錄信息（深：３００２１２）、昆侖萬維

（深：３００４１８）、嗶哩嗶哩ＡＤＲ、中順潔柔（深：００２５１１）、中國銀河（滬：６

０１８８１）、達安基因（深：００２０３０）

星網銳捷（深：００２３９６）、跟誰學教育科ＡＤＲ、勤上股份（深：００２６３８）、萬孚

生物（深：３００４８２）、國城礦業（深：０００６８８）、海南航空（滬：６００２２１）

、華工科技（深：０００９８８）、沙鋼股份（深：００２０７５）、九陽股份（深：００２２

４２）、利歐股份（深：００２１３１）、聯美控股（滬：６００１６７）、南洋股份（深：０

０２２１２）、拓普集團（滬：６０１６８９）、中公教育（深：００２６０７）、珀萊雅（滬

：６０３６０５）、洽洽食品（深：００２５５７）、青農商行（深：００２９５８）

聖邦股份（深：３００６６１）、申通快遞（深：００２４６８）、中科創達軟件（深：３００

４９６）、天風證券（滬：６０１１６２）、七一二（滬：６０３７１２）、

深科技（深：００００２１）、天津紅日（深：３０００２６）、華天科技（深：００２１８５

）、通富微電（深：００２１５６）、ＣＨＩＮＡ ＧＲＥＡＴ ＳＥＣ、

ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨ ＰＰＴＹ、ＢＥＩＪＩＮＧ ＴＨＵＮ、ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＳＨ

ＩＹＵ、ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＵＴＡＩＬ、ＷＯＮＤＥＲＳ ＩＮＦＯ ＣＯ、ＷＵＨＵ Ｔ

ＯＫＥＮ ＳＣＩ、ＷＵＸＩ ＴＡＩＪＩ ＩＮＤＵＳ、ＸＩＡＭＥＮ

ＩＮＴＲＥＴＥＣＨ、ＹＯＵＮＧＯＲ ＧＲＯＵＰ、ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＣＥＮＴＵＲＹ、

ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＪＩＮＧＳＨ、ＺＨＯＮＧＴＩＡＮ ＦＩＮＬ。（ｅｃ）

