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13/05/2020 09:10

【大熊來了】國際貨幣基金：可能進一步下調全球增長預測

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃周二（１２日

表示，可能進一步下調全球經濟增長預測，因為疫情對許多經濟體的衝擊較早前預估嚴重。
　　格奧爾基耶娃在英國《金融時報》主辦的直播會議上表示，許多國家的最新數據都比組織早
前預測悲觀，故很可能在下月更新預測，預期年內會有更多壞消息。
　　她又指，組織先早對國內資源和外部融資的預測偏低，故預計當新全球經濟預測公布時，數
據會被上修。（ａｌ）

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