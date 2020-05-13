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13/05/2020 13:47

【大熊來了】惠譽料今年下調評級次數大增，創紀錄新高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》惠譽發表最新報告指，受新冠肺炎影響，今年對全球企業及金
融機構的評級下調次數大增，並創紀錄新高，超越全球金融危機期間的水平。
　　據惠譽數據，今年首十周就有５８個評級被下調，之後又有３４７間企業及金融機構發行人
的評級被下調，而今年至４月底共有４０５個評級遭下調，其中包括２６４個企業評級遭下調，
１４１個金融機構評級被下調。（ａｌ）

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