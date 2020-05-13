《午市前瞻》北水支持且京東傳招股，港股守２４１００上望兩萬五

《經濟通通訊社１３日專訊》受累中美關係不明朗，第一階段貿易協議能否再繼續成疑，經

濟重啟或至疫情反彈，憂喜參半下隔晚美股高開後回軟。港股今早隨區內市場低開１３４點，報

２４１１１點，連穿十天、廿天線，地產收租股連續第二日跑輸，日內公布業績的騰訊

（００７００）低開；聯儲局主席鮑威爾將就經濟問題發表講話，其對美國實施負利率的取態亦

為市場焦點，本地銀行股率先走低，拖累港股跌幅擴大至２６６點報２３９７９，隨後，騰訊、

中移動（００９４１）等重磅股倒升，港股升４７點見２４２９２點半日最高位。港股最終半日

收報２４２４７點，升１點，，呈上下爭持格局；主板成交５６７﹒０９億元。國企指數報

９８５１點，升１９點或０﹒２％。

重磅股個別發展，「股王」騰訊今日公布首季業績，市場普遍看好，盤中股價跌逾１％後調

頭破頂，午收升１﹒０７％，報４３５﹒６元，一度見４３７﹒６元逾兩年高位。中移動

（００９４１）升０﹒６９％，報５８﹒２５元；港交所（００３８８）升０﹒６４％，報

２５３﹒２元；建行（００９３９）升０﹒１６％，報６﹒１７元；友邦（０１２９９）跌

１﹒４４％，報６８﹒５５元。

Ａ股兩市同步走低，上證綜指報２８８６點，跌５點或０﹒１８％，成交１２６１﹒６５億

元人民幣。深證成指報１１００８點，跌６點或０﹒０６％，成交２０６６﹒１５億元人民幣。



＊鮑威爾利率取態成市場焦點，銀行股早市稍軟＊



鮑威爾即將就經濟問題發表講話，特朗普率先出口述，在社交媒體上發文稱，聯儲局也應彷

效其他國家當採取負利率。息差憂慮下本地銀行股偏軟，恆生（０００１１）今除息，股價半日

走低０﹒４５％，報１３４﹒１元；中銀（０２３８８）跌０﹒２１％，報２４﹒０５元；渣打

（０２８８８）軟０﹒６５％，報３８﹒３元。匯控（００００５）及東亞（０００２３）平收

，報３９﹒３元及１６﹒２６元。

中國尚未取消出境限制，因此花旗維持５月賭收按年跌９４％至１５億元的預測。濠睹股跑

輸，金沙（０１９２８）為今早表現最差藍籌，挫２﹒０６％，報３０﹒９５元；銀娛

（０００２７）跌１﹒０４％，報５２﹒３５元；新濠國際（００２００）走低１﹒８８％，報

１４﹒６２元；澳博（００８８０）軟０﹒３７％，報８﹒１１元；永利澳門（０１１２８）跌

１﹒９６％，報１４元。



＊醫療相關股落鑊，中生製藥漲近３％表現最佳＊



內地媒體引述供應鏈消息指，美國半導體設備製造商ＬＡＭ、ＡＭＡＴ，已要求中國國內從

事軍民融合，又或為軍軍供應集成電路的企業，如中芯國際（００９８１）和華虹半導體

（０１３４７）等公司，不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，同時無限追溯

機製生效。相關股份走低，中芯跌０﹒４７％，報１７﹒０６元；華虹半導體挫２﹒７１％，報

１５﹒８２元。ＡＳＭ太平洋（００５２２）滑０﹒８％，報８０﹒５５元。上海復旦

（０１３８５）跌２﹒２８％，報５﹒９９元。

醫療相關股繼續落鑊受捧，中生製藥（０１１７７）抽高２﹒９１％，報１２﹒０２元表現

最佳恆指成分股；石藥（０１０９３）亦升１﹒５５％，報１５﹒６８元；方達控股

（０１５２１）炒高７﹒７１％，報４﹒４７元；藥明生物（０２２６９）升５﹒１６％，報

１３６﹒５元。



＊中國飛鶴入摩，盤中一度炒高逾７％＊



ＭＳＣＩ明晟最新公布季度檢討結果，環球指數系列之香港指數剔出維他奶（００３４５）

及裕元集團（００５５１），兩股將順應納入香港小型股指數。兩股低跌後回升，維他奶半日走

高１﹒５４％，報２９﹒７５元；裕元微升０﹒１５％，報１３﹒２８元。中國指數亦剔出

４５隻股份，其中耐世特（０１３１６）軟０﹒２３％，報４﹒４３元；港華燃氣

（０１０８３）升１﹒０８％，報３﹒７４元；華電國際電力（０１０７１）揚１﹒６３％，報

２﹒５元。

ＭＳＣＩ中國指數納入的股份，有消費品股維達（０３３３１），早市抽高５﹒３２％，報

２３﹒７５元；中國飛鶴（０６１８６）揚５﹒４％報１５﹒２２元，盤中一度升逾７％高見

１５﹒４８元；物管股中海物業（０２６６９）升１﹒１％，報９﹒１５元；保利物業

（０６０４９）走低０﹒２４％，報８４﹒８元；醫療相關股康希諾生物（０６１８５）揚

３﹒９３％，報１７４﹒６元；愛康醫療（０１７８９）升３﹒１％，報２３﹒３元。



＊湯麗鴻﹕康龍化成現價部署上望７５元＊



港股今日走勢波動，低開後一度失守兩萬四，但之後曾經倒升。安里證券研究部董事湯麗鴻

對《經濟通通訊社》表示，相信港股短期在兩萬四水平爭持，主要由於市場憂慮中美之間的矛盾

升級，以及美國重啟經濟後會出現第二波疫情。不過近日在北水的持續流入下，料港股可以企穩

２０天線約２４１００點水平。此外，市場盛傳京東將在月底招股，她認為，若最終落實可以進

一步推升港股氣氛，上試２５０００點。

生物科技股近日成為市場熱炒板塊之一，湯麗鴻指出，市場焦點已從過往傳統醫藥股如中生

製藥等，轉移至未有盈利的生物科技股，因為市場憧憬公司可以扭虧為盈。當中，她推薦康龍化

成（０３７５９），因為其走勢利好，加上同時在Ａ股上市，ＡＨ股之間存在差價，Ｈ股有機會

破位，現價買入可上望７５元。不過她不建議認購昨日（１２日）首日招股的開拓藥業

（０９９３９），因為市場或已預留資金抽月底可能在港發新股的京東。（ｙｋ，ｎｓ）

