【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４３﹒５億人幣，買潤啤美團沽友邦聯想

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普呼籲聯儲局應採取負利率，加上中美緊張關係
升級，以及憂慮美國出現第二波疫情。隔晚美股尾市插水，道指失守二萬四，港股今日反覆向下
，低開１３４點後跌幅擴大，早段曾跌逾２００點，大市一度失守２４０００點水平，其後將於
今日公布業績的騰訊（００７００）倒升兼破頂，帶動港股回升。恆指午後曾升７４點，見２４
３２０點全日高位，不過騰訊尾市回吐，拖累大市轉跌，恆指收報２４１８０點，跌６５點或０
﹒２７％；二萬四關則失而復得。
按額度計算，北水全日淨流入４３﹒５億元人民幣，增加５４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是華潤啤酒（００２９１）、美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣
出最多的依次是友邦保險（０１２９９）、聯想控股（０３３９６）、中芯國際（００９８１）
。
主板成交１０３５﹒３７億元增加６﹒７％。其中港股通成交１６６﹒８億元，佔總成交
１６﹒１％。
＊騰訊破頂後倒跌，北水仍流入近４億元＊
據聯交所資料顯示，華潤啤酒獲執行董事侯孝海在場內以每股均價３９﹒４８９港元增持
１０萬股，涉資約３９４﹒８９萬港元。華潤啤酒升３﹒５８％報４０﹒５５元，北水淨買入４
﹒９億元。
新經濟股繼續有炒作，美團點評升５﹒４５％報１１８﹒１元，北水淨買入３﹒８億元。
騰訊績前投資者先行獲利觀望，收跌０﹒３２％報４２９﹒６元，北水淨買入３﹒６億元。
友邦保險跌１﹒４４％報６８﹒５５元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
華潤啤酒 （００２９１） ４﹒８５
美團點評 （０３６９０） ３﹒７７
騰訊控股 （００７００） ３﹒５５
安踏體育 （０２０２０） １﹒７３
滙豐控股 （００００５） １﹒６３
淨沽出最多港股：
友邦保險 （０１２９９） －１﹒６３
聯想控股 （０３３９６） －１﹒１７
中芯國際 （００９８１） －０﹒６４
小米集團 （０１８１０） －０﹒４６
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（ｃａ）
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