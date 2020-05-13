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13/05/2020 08:52

【香港政情】國歌法試水溫，消息：倘未通過中央或直接處理２３條

　　建制派全力打破立法會內會停擺困局後，國歌法本月２７日直上大會，恢復二讀。資深政圈
人士認為，國歌法最終能否順利通過，對中央如何處理基本法２３條，有重要啟示作用。
　　消息人士認為，從中央角度，較少爭議的國歌法，如果都未能在今屆立法會順利通過，要立
法會通過基本法２３條，完成本地立法，如同天方夜譚，不如中央直接出手。事實上，中央認為
，特首林鄭月娥未來兩年任期之內，２３條必須立法，問題只是時間上的早晚，以及用何種方法
而已。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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