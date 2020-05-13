【企業盈警】進智公交（７７）料小巴牌照重估前溢利按年跌約六成

《經濟通通訊社１３日專訊》進智公交（０００７７）發盈警，預期小巴牌照重估虧絀除前

溢利按年跌約六成。然而，由於本年度的公共小巴牌照重估虧絀，因小巴牌照的市值跌幅放緩，

而將減少約３４％至約４﹒７１億元，預期在計入非現金性之牌照重估虧絀後，本年度淨虧損與

去年相比大約減少１７％。

另外，該公司指今年４月份集團的專線公共小巴服務乘客量按年跌約３４％，預計集團將在

該月份繼續錄得營運虧損。（ｈｌ）

