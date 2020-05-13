《再戰明天》英倫銀行總裁貝利演說，美公布新申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日），英倫銀行總裁貝利在網上研討會發表演說，

美國公布首次申請失業救濟金人數。



＊英倫銀行總裁貝利在網上研討會發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，德國財長肖爾茨就稅收問題舉行記者

會。６：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在金融時報主辦的網上研討會發表演說。３：００ｐｍ，

德國總理默克爾及其政府高級官員討論應對新冠疫情的舉措。

３：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥參加金融時報主辦的研討會，主題為「數字對話－－

全球會議室」。

明晚１０：３０ｐｍ，加拿大央行總裁和副總裁召開記者會。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布４月失業率，料由５﹒２％升上８﹒２％；就業

人口變動料由上升６０００萬逆轉為下跌５７﹒５萬。

１：３０ｐｍ，法國公布第一季國際勞工組織失業率，料由８﹒１％升上８﹒５％。

８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由３１６﹒９萬減少至２５０萬；連續申

請失業救濟金人數料由２２６５萬增加至２５００萬。美國４月進口物價月率跌幅料由２﹒３％

擴大至３﹒２％，年率跌幅料由４﹒１％擴大至７﹒４％；出口物價月率跌幅料由１﹒６％擴大

至２﹒３％。



＊裕元派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：裕元集團（００５５１）、華虹半導體（０１３４７）、

和新秀麗（０１９１０）等。（ｈｏ）

