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13/05/2020 18:59

《再戰明天》英倫銀行總裁貝利演說，美公布新申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日），英倫銀行總裁貝利在網上研討會發表演說，
美國公布首次申請失業救濟金人數。

＊英倫銀行總裁貝利在網上研討會發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：００ｐｍ，德國財長肖爾茨就稅收問題舉行記者
會。６：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在金融時報主辦的網上研討會發表演說。３：００ｐｍ，
德國總理默克爾及其政府高級官員討論應對新冠疫情的舉措。
　　３：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥參加金融時報主辦的研討會，主題為「數字對話－－
全球會議室」。
　　明晚１０：３０ｐｍ，加拿大央行總裁和副總裁召開記者會。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布４月失業率，料由５﹒２％升上８﹒２％；就業
人口變動料由上升６０００萬逆轉為下跌５７﹒５萬。
　　１：３０ｐｍ，法國公布第一季國際勞工組織失業率，料由８﹒１％升上８﹒５％。
８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由３１６﹒９萬減少至２５０萬；連續申
請失業救濟金人數料由２２６５萬增加至２５００萬。美國４月進口物價月率跌幅料由２﹒３％
擴大至３﹒２％，年率跌幅料由４﹒１％擴大至７﹒４％；出口物價月率跌幅料由１﹒６％擴大
至２﹒３％。

＊裕元派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：裕元集團（００５５１）、華虹半導體（０１３４７）、
和新秀麗（０１９１０）等。（ｈｏ）

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