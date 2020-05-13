【地皮截標】美聯料安達臣道首置地皮入標出價審慎，估值６０億

《經濟通通訊社１３日專訊》觀塘安達臣道住宅地皮將於本周五（１５日）截標，美聯測量

師行董事林子彬表示，是次推出的項目屬首幅首置地皮，項目位處市區，以及地勢較高，景觀開

揚，惟項目規模頗大，加上這幅首置地皮有較多條款，增加發展成本及風險，故預期對吸引力有

所影響，料可獲大型發展商參與，但相信出價將較審慎，若以每呎樓面地價５５００元計算，地

皮估值約為６０億元。

林子彬稱，入標財團或發展商需考慮多項因素，鑑於項目為首置盤地皮，料以上車及換樓客

市場為主要定位，賣地條款內所規定需提供不少於１０００伙作首置單位，該批單位售價更需訂

為估價市值的８成，一定程度上增添變數及影響收益，故將會在地價上反映出來。

另外，賣地條款亦規定項目發出入伙紙後，才可售樓，並需先安排首置單位出售，變相令樓

花期大大縮短，料將影響現金流安排，增加發展投資風險。戶型方面，發展亦限制開放戶、一房

戶及兩房戶的比例，令項目設計上較為單一，料主力上車市場。同時由於樓花期短，亦有機會面

對空置稅的風險，故亦增加投資風險。

是次招標的首置盤地皮，地皮面積約２１７０７８平方呎，若以地積比率５﹒０２倍計算，

估計可建樓面面積約為１０８９１５５平方呎。（ｂｉ）

