【企業盈警】高山企業（６１６）料全年度盈轉虧，蝕逾２億元

《經濟通通訊社１３日專訊》高山企業（００６１６）預期，截止今年３月３１日止年度錄

得淨虧損多於約２億元，與去年同期之淨溢利約５０５０萬元比較，主要由於全球爆發２０１９

冠狀病毒病的影響。

高山企業解釋盈轉虧，主要由於投資物業公平值變動虧損；持作出售發展物業之減值虧損；

及因修改公司已發行的可換股票據之條款而造成的淨虧損所引致。此等虧損部份由新購置物業的

租金收入增加和於年內出售附屬公司之收益所抵消。公司預期可於本月底前刊發全年度業績。

（ｂｎ）

