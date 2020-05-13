【股王季績】騰訊首季非國際財務報告準則盈利按年升２９％

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊控股（００７００）公布，截至今年３月底止，首季非國
際財務報告準則盈利為２７０﹒７９億元（人民幣．下同），按年升２９％，按季升６％。非國
際財務報告準則每股基本盈利為２﹒８５８元。
期內，非國際財務報告準則經營盈利３５５﹒７５億元，按年增長２５％，按季增長
１７﹒４％。非國際財務報告準則經營利潤率為３３％，按年持平，按季升４個百分點。
（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道13/05/2020
《Online有話兒》侵侵VS奧巴馬，疫情下誰是誰非？
|FOCUS13/05/2020
【FOCUS】韓國武漢抗疫再趨緊 慎防第二波火頭重燃
|生財有道13/05/2020
長建：疫情影響相對不太嚴重 私有化問題由母公司回應
|中國故事13/05/2020
《京城近觀》北京推垃圾分類十天 成效如何？
|生財有道13/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：飛鶴基本面好約14元上車
|生財有道13/05/2020
【摩指執位】MSCI港指剔出維他奶裕元 中國指數納愛康飛鶴等
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰