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13/05/2020 17:11

【股王季績】騰訊首季純利升６％至２８８﹒９６億人幣，勝預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至今年３月底止首季業績，純
利２８８﹒９６億元（人民幣．下同），按年升６％，表現勝預期，按季則升３４％，每股基本
盈利３﹒０４９元。
　　首季收入為１０８０﹒６５億元，按年升２６％，按季升２％；毛利為５２７﹒９４億元，
按年升３３％，按季升１５％；經營盈利為３７２﹒６億元，按年升１％，按季升３０％。
（ｊｏ）

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