《小傳日記》ＱＱ績前好反覆，魚缸升勢被扭曲！

《小傳日記》由於擔心各國重啟經濟活動會引發第二波疫情，隔晚花旗國孖屐全線都要跌約

２巴仙。再加上花旗國總統侵侵（特朗普）要求聯邦退休基金唔準再投資中資股，雖然涉及嘅金

額唔算大，但擔心起咗個頭之後影響就大啦。香江孖屐今朝低開１３４點報２４１１１點，無幾

耐就跌穿兩萬四，低見２３９７９點。不過，股王ＱＱ（００７００）今日收市後放榜，低開之

後迅速反彈，仲繼續創逾兩年高，帶動魚缸回升，午後最高見２４３２０點。不過，本地連續廿

二日嘅本地零確診嘅紀錄被打破，本地磚頭佬腳軟，限制魚缸升幅。

臨近收市ＱＱ突然轉跌，魚缸蒸發全數升幅，真係「成也ＱＱ，敗也ＱＱ」，最終都要跌

６５點報２４１８０，但都算企穩兩萬四樓上。主板成交１０３５﹒３７億銀，較上日增加近７

巴仙。國企指數報９８３５，升３點。

Ａ場方面，上證綜指報２８９８，升６點或升唔夠半巴仙，深成指數報１１０７４，升５９

點或升近１巴仙，兩市成交５８１４﹒３４億人仔。

大隻藍戰士方面，近排花旗國孖屐討論緊負利率，大象（００００５）受累跌逾１巴仙，報

３８﹒９銀；ＱＱ走低近半巴仙，報４２９﹒６銀；生發發（００３８８）漲逾１巴仙，報

２５４﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）瀉逾１巴仙，報６８﹒５５銀；神州移動（００９４１）

續軟唔夠半巴仙，報５７﹒８銀；建行（００９３９）微跌唔夠半巴仙，報６﹒１５銀。中聯通

（００７６２）跌逾２巴仙，報４﹒７９銀，係最差表現藍戰士。



＊摩指送祝福奶品佬齊谷；物管續落鑊碧服有收穫＊



近排啲奶粉佬都做得唔錯，神州飛鶴（０６１８６）獲ＭＳＣＩ明晟納入神州指數，醒神飆

逾３巴仙，報１４﹒８８銀；澳優（０１７１７）首季多賺七成八，但因為之前已經發過盈喜，

要倒跌近半巴仙，報１６﹒１４銀；蒙牛（０２３１９）夥可口可樂喺神州賣低溫奶，續漲逾

２巴仙，報２９﹒５銀；作為蒙牛上遊原奶供應商嘅現代牧業（０１１７７）亦飆３巴仙，報

０﹒９４銀；原生態牧業（０１４３１）踢高逾７巴仙，報０﹒３７銀；做豆奶嘅維他奶

（００３４５）被踢出ＭＳＣＩ港指，倒升逾２巴仙，報２９﹒９銀。

物管佬繼續尋頂之旅，獲ＭＳＣＩ中國小型指數新納入嘅佳兆業美好（０２１６８）急漲逾

８巴仙，報３３﹒３銀兼破頂；新城悅服務（０１７５５）亦起哄近８巴仙，報２０﹒９５銀；

呢排密密收購嘅奧園健康（０３６６２）亦破頂走高逾４巴仙，報９﹒０９銀；碧桂園服務

（０６０９８）升近３巴仙，報３７﹒３５銀；綠城服務（０２８６９）踢高逾３巴仙，報

１０﹒９銀。



＊東瀛唔好玩唔係金莎懶，中概佬受累阿里股價退＊



花旗國密謀停買神州企業股票，喺花旗國第一上市嘅阿里巴巴（０９９８８）率先當災，碌

低近２巴仙，報１９６﹒３銀。不過，其他新經濟魚毛走勢唔錯，其中美團（０３６９０）最威

水，抽高逾５巴仙，報１１８﹒１銀，盤中一度炒高近７巴仙兼創上市新高。小米

（０１８１０）踼高近２巴仙，報１１﹒８２銀；閱文（００７７２）跳近３巴仙，報

３７﹒９５銀；眾安在線（０６０６０）跳三格，報２９﹒７５銀。

外媒引述消息人士話，金沙（０１９２８）母企花旗國拉斯維加斯金沙集團會放棄競逐東瀛

賭場牌照，連累金沙無咗逾２巴仙，報３０﹒９５銀；銀娛（０００２７）碌低近１巴仙，報

５２﹒４銀；新濠國際（００２００）唔見近３巴仙，報１４﹒４６銀；美高梅（０２２８２）

跪低逾２巴仙，報９﹒１１銀。永利（０１１２８）撻低近３巴仙，報１３﹒８８銀。



＊生科佬落鑊破頂頗值博，父子入兩錢長實價照潛＊



生物科技佬繼續受資金追捧，康希諾生物（０６１８５）、藥明生物（０２２６９）同維亞

生物（０１８７３）齊齊創上市新高。其中，康希諾炒高逾４巴仙，報１７４﹒９銀；藥明鏟高

近４巴仙，報１３４﹒９銀；維亞急飆近一成八，報５﹒９９銀。藥佬中生製藥（０１１７７）

係今日表現最好藍戰士，彈近３巴仙，報１２銀。外媒報道聯想（０３３９６）有份投資嘅神州

早期癌症篩查商諾輝健康，計劃第三季嚟香江上市，聯想炒高逾一成三，報９﹒７銀。

香江再有本地感染個案，磚頭佬連續第二日跑輸，恆地（０００１２）走低近１巴仙，報

３０﹒４５銀；新地（０００１６）漏氣跌逾１巴仙，報９７﹒９５銀；新世界（０００１７）

無咗兩格，報９﹒０６銀。李嘉誠父子再增持長實（０１１１３）逾８８萬股，但長實要跣低近

１巴仙，報４７﹒９銀。話說收租佬九置（０１９９７）其下商場咪搞咗個獎賞計劃，但據聞涉

及發牌事宜，聽講金管局要跟進，嚇到九置跪低近１巴仙，報３２﹒５銀。請請！



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