【新冠肺炎】施羅德：疫情令使用即棄塑膠產品增加，減塑進程倒退

《環富通基金頻道１３日專訊》施羅德可持續投資分析師Ｈｏｌｌｙ Ｔｕｒｎｅｒ，和可

持續投資分析師Ｌｏｕｉｓｅ Ｗｉｈｌｂｏｒｎ表示，該行的可持續投資團隊一直在「減塑」

挑戰中探尋潛在的贏家和輸家。

近年來，人們對抗塑膠污染的動力正在迅速崛起。

該行在２０１８年發表的報告《淘汰塑膠：對價值鏈各環節的影響》中分析了除膠袋、塑膠

微粒或吸管應用以外的行業挑戰。該行的結論是，該問題不僅引起公眾的關注，對企業的影響亦

有正反兩面。這或許是有遠見企業的機會，但亦有可能是企業盈利能力的威脅。

由於應對新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情危機已成為了各國的首要任務，無論從企

業議程的優先次序或是衛生角度來看，各國應對「減塑」挑戰的能力在短期內都將較為有限，但

長遠而言，在塑膠產業中實現循環經濟可謂在所必行。這意味著在製造、使用和處置塑膠的過程

以外，業界還需要在「走塑」、產品創新和循環再用方面作出努力。

近日「減塑」進程出現倒退無疑為該行敲響警號。正如該行最新發表的進展報告《探尋塑膠

問題的新未來：企業是否已作好準備？》所示，企業必須在信息披露、制定計劃和行動方面加快

步伐。



＊新冠疫情會導致「靈活包裝」需求增加＊



雖然靈活包裝的材料當中有紙張、金屬箔和組合物料，但大部分情況都是使用即棄塑膠製品

，如膠袋、內襯及包裝材料。

由於不少地方都因為新冠疫情而實施封城措施，加上零售商出於健康考慮暫停使用可重用咖

啡杯，要做到「無塑購物」已變得更為困難。原料塑膠價格亦因為油價下跌而急瀉，讓其變得更

具吸引力。

隨著咖啡店、快餐店和食肆暫停營業，人們對超級市場和其他雜貨店的依賴性相對增加。根

據安永的包裝行業研究報告顯示，這些行業所使用的包裝材料中有３７％為即棄塑膠。

在疫情期間，塑膠在歐洲及美國等已發展市場的用量亦因為其突出的保護和衛生性能而錄得

大幅增長。

即使進程受阻，向「減塑」目標邁進的情況亦不似會完全逆轉，整體而言，因應阻礙因素而

採取的措施正在循三大方向發展：杜絕有問題和不必要的塑膠應用；透過創新，讓塑膠必須品變

得可循環再用、可回收或可降解；以經濟體系內的循環取代塑膠在自然環境中的循環。

無論是塑膠污染的規模、其對環球生態系統的負面影響，還是塑膠微粒對人類健康的潛在威

脅，以上種種都是不容忽視的重要問題。

雖然有一些持份者正在遊說各國政府取消對即棄塑膠製品的限制，部分法例亦已延遲實施，

但該行認為監管方面的壓力仍將持續。



＊企業必須在信息披露、制定計劃和行動等加快步伐＊



在新冠疫情期間，該行實在難以忽略塑膠應用在醫療保健行業中的好處。幾乎所有個人防護

裝備（ＰＰＥ）都是以塑膠製造，有部分更是即棄用品（例如：圍裙和手套）。

然而，隨著酒店行業重投服務，以及監管部門再次評估在疫情前的進程，海洋塑膠污染並未

像碳排放一樣下降這個事實將會越來越明顯。

長遠的風險仍然存在。雖然消費者和監管機構對轉向循環經濟的訴求未必會按預期的速度推

進，但該行相信壓力將會持續增加。

新冠疫情應該會促使該行作出更強的回應。這場危機已暗示企業應專注在長遠的解決方案之

上，而非採取短期的權宜之計。

若能夠在商業模式和基建方面採取果斷的行動，企業不單有機會順利渡過危機，甚至可以讓

發展更上一層樓。現在或許是企業重新審視各自承諾守的時候了。（ｈｏ）

