【新冠肺炎】領航：經濟大衰退，推動社會和消費者行為轉變

《環富通基金頻道１３日專訊》領航環球首席經濟師Ｊｏｅ Ｄａｖｉｓ發表文章道，新型

冠狀（新冠）疫情為全球經濟帶來前所未有的影響，刷新了該行對破壞性事件的傳統認知。

對比當前經濟環境與歷史衰退情況，就足以看出此次新冠疫情和全球性遏制措施所造成的嚴

重衝擊。針對新冠疫情的一系列遏制措施給經濟增長和就業帶來的衝擊，甚至讓２００８年全球

金融危機也顯得微不足道。

然而，此次新冠疫情造成的經濟影響與當年的大蕭條並不可相提並論，畢竟大蕭條對經濟造

成的衝擊持續了四年，因此該行暫且可以將目前這段時期稱為「大衰退」。儘管現階段面臨的衝

擊十分嚴重，但只要確定最大的健康風險已充分緩解、企業亦可隨之恢復正常營運，經濟復甦的

速度會比歷史上衰退後復甦的速度快。



＊增長復甦路徑分兩個階段＊



領航的基線情形假設是：美國、歐洲和亞洲將在夏天前逐步解除防疫限制。該行預計經濟活

動的復甦步伐並不一致，某些特定行業的增長速度會快於其他行業。那麼，復甦究竟呈「Ｖ形」

還是「Ｕ形」？實際上，該行認為可能兩者都會出現。

之所以稱為Ｖ形恢復，是因為其走勢形似該字母－現時經濟迅速下跌的情況雖然嚴重，但並

不可能長時間持續。從技術層面來看，一旦ＧＤＰ從此次新冠疫情導致的低點反彈、失業率開始

下降，就表明該行將走出衰退。

但這並非意味著前景十分樂觀。商業活動要恢復到新冠病毒之前的水平可能需要兩年時間

（呈Ｕ形復甦），原因是供應面（受疫情遏制措施影響）和需求面（消費者對恢復面對面接觸的

活動尚存恐懼情緒，如外出用餐、旅行或參加大型活動等）均受影響。部分行業的復甦將較其他

行業快，然而，在２０２３年之前勞動市場不太可能會如此前般緊張，這意味著聯儲局可能長期

保持接近０％的利率。



＊分階段恢復，「不計一切代價」的政策響應＊



領航自新冠疫情爆發以來一直表示，各國必須採取大膽、迅速且有效的政策響應，以緩解破

產、債務違約和永久性裁員等經濟困境。在過去兩個月，該行已經看到全球範圍內包括貨幣政策

（透過購買證券給予市場流動和運作支持）和財政政策（透過現金撥款為個人和企業紓困）在內

的數百條政策響應。回顧當年全球金融危機時的種種政策響應，似乎為目前的情況提供了一次有

效的演習。

迄今為止，該行已在全球範圍內廣泛支持總額達數萬億美元的政策工作，同時亦持續和政府

分享該行的專業知識和觀點。全球以「不計一切代價」的方法應對此次前所未有的衝擊，而市場

已對此做出了反應。以一隻該行密切關注的金融市場狀況指數為例，其穩定速度要比全球金融危

機期間快得多，這也證明了此次政策響應的深度、廣度和速度。毫無疑問，這些政策是具有長期

影響的，譬如央行最終將如何開啟資產負債表擴張，政府將如何解決更大的財政赤字。

當然，任何經濟復甦的預測都必須考慮經濟大規模停擺的恢復時間，而領航以上預測皆基於

經濟活動將在第二季度末基本恢復的假設下得出。作為經濟學家，該行無法如流行病學家預測是

否會出現第二波疫情爆發或病毒突變，從而帶來新一輪的大規模停擺。該行只能將此可能性作為

以上分析的「風險」因素，一旦發生上述情況，該行將相應下調經濟復甦的預測。

從經濟學家的角度來看，風險衡量是基線情景以外其他事件發生的可能性，無論好壞。就消

費者恢復正常活動的意願而言，若能超越預期，快速研發出新冠病毒疫苗或找到有效治療方法，

將有助於經濟走上復甦的「快速軌道」；或若已有足夠數量的人群接觸到了新冠病毒，而使該行

更接近於「群體免疫」，則也能達到相同的經濟復甦效果。

而即便存在上述向好的可能性，此次「大衰退」的決定性影響卻不會發生改變。其前所未有

的衝擊已然促進了一些趨勢的發展（遙距工作就是一個例子），從而推動了社會和消費者行為的

轉變。總之，未來將是一個充滿變數的世界。（ｈｏ）

