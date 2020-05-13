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13/05/2020 08:19

【數據解讀】人行：首季宏觀槓桿率顯著回升，但只是階段性

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人民銀行發布調查統計司負責人就４月金
融統計數據情況的答《金融時報》記者問。人行稱，今年一季度，受疫情衝擊影響，宏觀槓桿率
有顯著的上升，但只是階段性的，是逆周期政策支持實體經濟復工復產的體現。在疫情防控常態
化前提下，逆周期政策的制定應對疫情防控和經濟社會發展做統籌考慮，把更好支持實體經濟恢
復發展放到更加突出位置，同時，做好金融風險防控。在這個過程中，當前應當允許宏觀槓桿率
有階段性的上升，擴大對實體經濟的信用支持，這主要是為了有效推進復工復產，這實際上為未
來更好地保持合理的宏觀槓桿率水平創造了條件。
　　人行對全國１萬家實體企業的調查顯示，４月末，工業生產基本修復到位，服務業開工率持
續回升，９７﹒５％的企業已復產，超半數工業企業設備利用率已達到或超過上年二季度平均水
平。

＊社融規模大幅增長主要受三方面推動＊

　　人行又指，４月末，社會融資規模餘額同比增長１２％，為２０１８年６月以來最高水平。
１－４月社會融資規模增量累計為１４﹒１９萬億元（人民幣．下同），與去年上半年的增量接
近；其中，４月份社會融資規模增量為３﹒０９萬億元，同比多增１﹒４２萬億元。社會融資規
模大幅增長主要受以下三個方面合力推動：
　　一是金融機構進一步加大對實體經濟的信貸支持。１－４月金融機構對實體經濟發放的人民
幣貸款累計增加８﹒８８萬億元，同比多增１﹒７１萬億元。其中，４月對實體經濟發放的人民
幣貸款增加１﹒６２萬億元，同比多增７５０６億元。
　　二是金融市場對實體經濟提供的直接融資增多，企業債券和股票融資在社融中的比重明顯上
升。１－４月企業債券淨融資為２﹒６８萬億元，相當於去年全年企業債券淨融資的８０％；１
－４月非金融企業股票融資１５７０億元，同比增長近一倍。二者合計佔社會融資規模的比重達
到２０％，同比高６﹒４個百分點，從歷史上看也處於較高水平。
　　三是金融體系積極配合財政政策發力，推動政府債券融資大幅增加。１－４月政府債券淨融
資１﹒９１萬億元，同比多５２４６億元。其中，地方政府專項債券淨融資１﹒１４萬億元，同
比多４３７３億元。
　　投向房地產業的中長期貸款增速穩定，增長１０﹒５％，與上月末持平，比上年末低０﹒９
個百分點。

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