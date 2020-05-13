【Ａ股外援】ＭＳＣＩ納４５股入中國Ａ股指數，廣汽等３４股剔除

《經濟通通訊社１３日專訊》ＭＳＣＩ明晟最新公布季度檢討結果，ＭＳＣＩ全球標準指數

新增１３７隻個股，其中包括嗶哩嗶哩等５６隻中國股票（包括Ａ股、港股、中概股等）；剔除

１８１隻個股，其中包括瑞幸咖啡等４５隻中國股票。

ＭＳＣＩ中國Ａ股指數新增４５隻Ａ股，剔除３４隻Ａ股。同時本次季度調整，ＭＳＣＩ不

再改變Ａ股在相關指數中的納入因子。調整結果將於２０２０年５月２９日收盤後生效。

新納入的包括科技股：長信科技（深：３０００８８）、華工科技（深：０００９８８）；

券商股：中國銀河（滬：６０１８８１）、天風證券（滬：６０１１６２）；醫藥醫療股：紅日

藥業（深：３０００２６）、達安基因（深：００２０３０）等。

而剔除的包括，廣深鐵路（滬：６０１３３３）、廣汽集團（滬：６０１２３８）、豬肉股

天邦股份，以及早前因將黑洞、中國國旗等納入了自己的版權範圍而引發爭議的視覺中國

（深：０００６８１）等。

內媒引述市場人士認為，ＭＳＣＩ本次審議僅是調整，並不出現大的變化和擴容，對於資金

整體層面影響較小，但對個股影響較大，利空調出的個股，提振調入的個股。



表列新納入股份：

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航天發展（深：０００５４７） 普洛藥業（深：０００７３９）

易華錄 （深：３００２１２） 昆侖萬維（深：３００４１８）

華宇軟件（深：３００２７１） 中順潔柔（深：００２５１１）

中國銀河（滬：６０１８８１） 長城證券（深：００２９３９）

招商積余（深：００１９１４） 達安基因（深：００２０３０）

星網銳捷（深：００２３９６） 宏大爆破（深：００２６８３）

視源股份（深：００２８４１） 萬孚生物（深：３００４８２）

國城礦業（深：０００６８８） 海航控股（滬：６００２２１）

華工科技（深：０００９８８） 沙鋼股份（深：００２０７５）

九陽股份（深：００２２４２） 利歐股份（深：００２１３１）

聯美控股（滬：６００１６７） 南洋股份（深：００２２１２）

拓普集團（滬：６０１６８９） 中公教育（深：００２６０７）

珀萊雅 （滬：６０３６０５） 洽洽食品（深：００２５５７）

青農商行（深：００２９５８） 聖邦股份（深：３００６６１）

璞泰來 （滬：６０３６５９） 深科技 （深：００００２１）

申通快遞（深：００２４６８） 中科創達（深：３００４９６）

天風證券（滬：６０１１６２） 七一二 （滬：６０３７１２）

紅日藥業（深：３０００２６） 華天科技（深：００２１８５）

通富微電（深：００２１５６） 萬達信息（深：３００１６８）

長信科技（深：３０００８８） 太極股份（深：００２３６８）

盈趣科技（深：００２９２５） 雅戈爾 （滬：６００１７７）

世紀華通（深：００２６０２） 晶盛機電（深：３００３１６）

中天金融（深：０００５４０）



表列剔除股份：

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安信信託（滬：６００８１６） 三聚環保（深：３０００７２）

雙鷺藥業（深：００２０３８） 中集集團（深：００００３９）

華潤三九（深：０００９９９） 中信國安（深：０００８３９）

大連港 （滬：６０１８８０） 廣深鐵路（滬：６０１３３３）

廣汽集團（滬：６０１２３８） 貴州百靈（深：００２４２４）

海能達 （深：００２５８３） 魯西化工（深：０００８３０）

南鋼股份（滬：６００２８２） 新潮能源（滬：６００７７７）

愛建集團（滬：６００６４３） 上海機電（滬：６００８３５）

外高橋 （滬：６００６４８） 山鷹紙業（滬：６００５６７）

盛和資源（滬：６００３９２） 中金嶺南（深：００００６０）

和邦生物（滬：６０３０７７） 中化國際（滬：６００５００）

唐山港 （滬：６０１０００） 天邦股份（深：００２１２４）

泰禾集團（深：０００７３２） 天地科技（滬：６００５８２）

啟迪環境（深：０００８２６） 視覺中國（深：０００６８１）

萬向錢潮（深：０００５５９） 中泰化學（深：００２０９２）

新興鑄管（深：０００７７８） 新鋼股份（滬：６００７８２）

錫業股份（深：０００９６０） 嘉化能源（滬：６００２７３）

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（ａｃ）

