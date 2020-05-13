【貿易再戰】經濟學人智庫：跨國企業供應鏈將分散，減少依賴中國

《經濟通通訊社１３日專訊》經濟學人智庫發表報告稱，新冠病毒疫情將影響過去近２０年

中國在全球貿易及供應鏈中建立的重要性、及其帶來的全球化浪潮；疫情並將推動更多行業的企

業搬遷其部分供應鏈，建立一個減少依賴中國為重點且更為多元化的亞洲區供應鏈網絡。



＊紡織行業供應鏈最早搬遷，汽車行業或將轉移＊



報告指，全球經濟高度依賴中國，中國在一些行業中佔到全球貿易份額超過一半，例如在電

信設備方面佔全球份額（以數量計）於２０１８年達５９％。中國自２００１年加入世界貿易組

織（ＷＴＯ）後，其在全球貿易和供應鏈中的重要性不斷提高，跨國企業利用中國在生產及需求

來源方面提供的貿易機會，引領最近一波的全球化浪潮。然而，新冠病毒疫情帶來的結果，這全

球化時期不單可能停止，甚至會逆轉。

經濟學人智庫表示，中美貿易戰及中國工資上漲已經促使一些跨國企業將供應鏈由內地轉移

到亞洲其他地區，最早出現此情況的為紡織行業。疫情並將推動更多其他行業搬遷並分散供應鏈

，這樣的結果會是建立一個較少以中國為重點、並更多元化的亞洲供應鏈網絡。此外，通過在美

洲和歐洲建立半獨立的區域供應鏈，可讓企業在未來可能受到衝擊時提供緩沖。

報告稱，建立供應鏈很難，但要搬遷則更困難，特別是汽車行業，但隨著愈來愈多的企業作

出搬遷供應鏈的決定，向區域化供應鏈轉移，將會是這次疫症危機帶來的持久結果。（ｊｔ）

