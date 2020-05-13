【華為動向】華為難尋谷歌應用替代品，海外智能手機出貨量降幅大

《經濟通通訊社１３日專訊》被美國禁止購買美國技術後，華為已經找到很多變通辦法，但

卻難以找到其十年來一直依賴的Ｇｏｏｇｌｅ應用的替代品。據《華爾街日報》引述數據追蹤機

構Ｃａｎａｌｙｓ的數據顯示，新冠肺炎爆發後，華為在中國以外市場的智能手機出貨量下降了

３５％，是競爭對手三星電子降幅的兩倍多，是蘋果公司降幅的四倍。



＊中國消費者慣用本土應用軟件，華為在中國市場份額提高＊



過去一年，華為推出了兩款運行自主開發軟體的旗艦智能手機，分別是Ｐ４０和Ｍａｔｅ

３０。在此期間，華為在中國智能手機市場的份額有所提高，但其他地方的消費者表示，很難離

開Ｇｏｏｇｌｅ應用，對華為推出的替代應用接受速度緩慢。

事實上，由於面對中國政府要求審查搜索結果的壓力，Ｇｏｏｇｌｅ在２０１０年已撤出中

國市場，因此中國消費者已習慣了Ｇｏｏｇｌｅ產品的本土替代品。不過，對中國以外的用家而

言，完全不用ｇｏｏｇｌｅ提供的應用，幾乎是不可能的事。



＊華為業務規模變小，或成以中國為中心的手機＊



報道指，華為在中國以外銷售的大幅下滑正在扭轉該公司在西歐等市場取得進展的勢頭。根

據Ｃａｎａｌｙｓ的數據，華為曾短暫取代蘋果公司成為西歐市場上的第二大手機供應商，但在

被列入黑名單後下滑至第三位。

投資銀行美國富瑞金融集團駐香港的電信業分析師Ｅｄｉｓｏｎ Ｌｅｅ表示，華為智能手

機業務的規模可能變小，成為一項以中國為中心的業務。（ｊｔ）

