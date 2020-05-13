【人行操作】人行逆回購二十九連停，續零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為連續第２９日暫停逆回購。
公開市場今日無逆回購到期，單日零投放零回籠。
中信證券分析師明明認為，本月人行大機會將重啟逆回購操作。他表示，尤其是５月２０日
前後國債、地方債發行規模大，臨近稅期且同業存單到期量較大，流動性面臨波動風險。
（ａｃ）
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