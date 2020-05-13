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即市新聞

13/05/2020 11:22

【數據前瞻】機構料內地４月工業增速有望轉正，投資零售降幅收窄

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局將於本周五（１５日）公布４月工業增加值、投資
及消費數據。據《路透》綜合近４０家機構預測中值結果顯示，伴隨著國內疫情得到基本控制、
生產生活秩序逐漸恢復正常，預計４月中國經濟整體呈現溫和上行，投資和消費同比降幅將明顯
收窄，而工業增速或許有望轉正。
　　預測中值顯示，機構料４月工業增加值同比轉增１﹒５％（３月為同比跌１﹒１％），社會
消費品零售總額同比跌幅收窄至７％（３月為同比跌１５﹒８％），首四月固定資產投資則跌
１０％（１－３月為跌１６﹒１％）。
　　招商證券發表報告表示，４月以來的高頻數據顯示，電廠耗煤量、粗鋼產量等數據降幅繼續
收窄，全國就業形勢４月中旬以來也再度改善。以上情況表明新一輪的逆周期調節政策開始釋放
積極效應。從目前的情況看，短期內投資需求改善的速度更快，而消費需求受收入萎縮和失業風
險上升的不利影響，消費刺激政策的效果可能要等到下半年才會更加明顯地體現出來。綜合判斷
，國內經濟將呈現「弱復蘇」格局，即環比來看，二季度ＧＤＰ增速回升，通脹率趨於回落。但
同比來看，ＧＤＰ增速難以回到５％至６％的正常狀態。（ｗｌ）

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