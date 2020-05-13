【貿易再戰】標普：中國實際購買美商品規模遠低於協議要求

《經濟通通訊社１３日專訊》標普在聲明中表示，中國承諾在２０２０年和２０２１年期間

對美進口額外增加２０００億美元，但目前為止進口規模「遠低於與該目標相符的水平」，不過

中國目前未通過協議中有關「不可抗力」的內容進行辯護。

標普指，亞洲科技行業的貿易和終端需求具有韌性；由於尚在復甦，中國航空公司、製造商

和發電企業等買家不太可能增加採購，提高美國大豆的購買量可能餘地則更大。（ｅｙ）

