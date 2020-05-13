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13/05/2020 14:38

【新冠肺炎】吉林舒蘭聚集疫情傳染鏈延至２２人，吉林市封城

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地周二（１２日）新增６例新冠肺炎本土確診病例均在吉林
省，均和舒蘭市首例本地病例有傳染病學關聯，舒蘭傳染鏈已經延長至２２人。吉林市副市長蓋
東平今日在吉林市疫情防控新聞發布會上稱，目前疫情形勢十分嚴峻復雜，存在進一步擴散蔓延
的重大風險。
　　吉林市最新宣布，城區全面實行封閉管理，嚴防隨意出入，所有客運及旅遊包車也停運，前
往外地的人士需要持有４８小時內自費的核酸檢測陰性報告，顯示未受感染，並嚴格自我隔離後
，方可登記出城。吉林火車站已經暫停辦理始發及經由乘車業務，吉林市城區也將比照高風險地
區進一步嚴格管控。
　　自５月７日舒蘭市本地首例確診病例通報以來，截至５月１３日８時，吉林市已經累計報告
本地確診病例２１例，其中舒蘭市確診１４例，豐滿區７例。而遼寧省５月１０日新增１例本土
確診病例，該病例５月５日由吉林省吉林市乘高鐵到達瀋陽南站，亦為舒蘭市聚集性疫情的關聯
病例。
　　吉林市是吉林省第二大城市，總人口４５０萬，其中城區人口２００萬。豐滿區位於吉林市
城區南部；舒蘭１９９２年撤縣設市後，由吉林市代管。
　　目前舒蘭市為高風險地區，豐滿區為中風險地區。（ｗｌ）

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