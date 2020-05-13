【新冠肺炎】舒蘭傳染源仍成謎，監管籲中高風險地區影院暫緩重開

《經濟通通訊社１３日專訊》內地周二（１２日）新增６例新冠肺炎本土確診病例均在吉林

省，均和舒蘭市首例本地病例有傳染病學關聯，舒蘭傳染鏈已經延長至２２人。本土聚集性疫情

再次出現，成為疫情防控一個重大警號，惟傳染源依舊成謎。國務院聯防聯控機制今日就新冠肺

炎疫情常態化防控工作情況舉行發布會，衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，吉林舒蘭傳染源

調查還在進行中，有結果將及時公布。

舒蘭市５月７日通報本地首例確診病例以來，為舒蘭市公安局一名洗衣女工，無省外居住史

、活動史，暫時未發現境外、重點省份返吉人員接觸史，感染源是個謎。截至５月１３日８時，

吉林市已經累計報告本地確診病例２１例，其中舒蘭市確診１４例，豐滿區７例。而遼寧省５月

１０日新增１例本土確診病例，該病例５月５日由吉林省吉林市乘高鐵到達瀋陽南站，亦為舒蘭

市聚集性疫情的關聯病例。

外界懷疑，舒蘭市公安局４月涉及接人（俄羅斯入境人員），洗衣工有否可能在洗這些公安

衣服期間感染，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為「有這種可能」。不過，首例診斷的

病人是不是源頭病人，目前還不好判斷。

中國疾控中心環境所所長施小明於發布會上表示，中高風險地區影劇院要參考當地規定執行

，建議暫緩營業。低風險地區影劇院恢復開放後觀眾分隔就座，保持一米距離。目前舒蘭市為高

風險地區，豐滿區為中風險地區。（ｗｌ）

