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13/05/2020 16:59

【新冠肺炎】文旅部：娛樂、演出場所等應嚴格執行預約限流措施

　　《經濟通通訊社１３日專訊》文化和旅游部市場管理司印發《劇院等演出場所恢復開放疫情
防控措施指南》《互聯網上網服務營業場所恢復開放疫情防控措施指南》《娛樂場所恢復開放疫
情防控措施指南》。
　　《娛樂場所恢復開放疫情防控措施指南》提出，娛樂場所應當採取預約消費、錯峰入場等措
施，對消費者進行限流限量。歌舞娛樂場所接納消費者人數不得超過核定人數的５０％，每個包
間接納消費者人數也不得超過核定人數的５０％；遊藝娛樂場所內接納消費者人數不得超過核定
人數的５０％。
　　《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南》要求，恢復開放的演出場所應當嚴格執行人
員預約限流措施。劇院等演出場所觀眾人數不得超過劇場座位數的３０％，要間隔就坐，保持１
米以上距離。演員之間要保持一定距離。含有多個劇場的綜合性演出場所，同時只能開一個劇場
。在歌舞娛樂場所、旅遊景區、主題公園、遊樂園、賓館、飯店、酒吧、餐飲場所、現場音樂廳
（ＬｉｖｅＨｏｕｓｅ）等場所舉辦營業性演出，演出主辦方要安排工作人員在現場做好人員疏
導。
　　《互聯網上網服務營業場所恢復開放疫情防控措施指南》指出，上網服務場所應當採取預約
消費、錯峰入場、間隔就坐等措施，限制上網人流。上網服務場所接納消費者人數不得超過核定
人數的５０％，每個包間也不得超過核定人數的５０％，嚴格執行限流限量要求。（ｗｌ）

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