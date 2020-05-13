【新冠肺炎】文旅部：娛樂、演出場所等應嚴格執行預約限流措施

《經濟通通訊社１３日專訊》文化和旅游部市場管理司印發《劇院等演出場所恢復開放疫情

防控措施指南》《互聯網上網服務營業場所恢復開放疫情防控措施指南》《娛樂場所恢復開放疫

情防控措施指南》。

《娛樂場所恢復開放疫情防控措施指南》提出，娛樂場所應當採取預約消費、錯峰入場等措

施，對消費者進行限流限量。歌舞娛樂場所接納消費者人數不得超過核定人數的５０％，每個包

間接納消費者人數也不得超過核定人數的５０％；遊藝娛樂場所內接納消費者人數不得超過核定

人數的５０％。

《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南》要求，恢復開放的演出場所應當嚴格執行人

員預約限流措施。劇院等演出場所觀眾人數不得超過劇場座位數的３０％，要間隔就坐，保持１

米以上距離。演員之間要保持一定距離。含有多個劇場的綜合性演出場所，同時只能開一個劇場

。在歌舞娛樂場所、旅遊景區、主題公園、遊樂園、賓館、飯店、酒吧、餐飲場所、現場音樂廳

（ＬｉｖｅＨｏｕｓｅ）等場所舉辦營業性演出，演出主辦方要安排工作人員在現場做好人員疏

導。

《互聯網上網服務營業場所恢復開放疫情防控措施指南》指出，上網服務場所應當採取預約

消費、錯峰入場、間隔就坐等措施，限制上網人流。上網服務場所接納消費者人數不得超過核定

人數的５０％，每個包間也不得超過核定人數的５０％，嚴格執行限流限量要求。（ｗｌ）

