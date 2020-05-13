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13/05/2020 17:32

【新冠肺炎】外交部：中國正與加拿大開展疫苗研發合作

　　《經濟通通訊社１３日專訊》針對有報道稱加拿大方面正與中國企業就新冠疫苗研發開展合
作，中國外交部發言人趙立堅今日證實，中方正同包括加拿大在內的世界各國積極開展藥物及疫
苗研發國際合作，願繼續同加方和國際社會一道，加速新冠肺炎醫療產品的研發生產，為維護全
球衛生安全和抗擊疫情作出努力。趙立堅強調，疫苗研發對疫情防控至關重要，是人類戰勝疫情
的關鍵。（ｗｌ）

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