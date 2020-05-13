【ＦＯＣＵＳ】韓國武漢抗疫再趨緊，慎防第二波火頭重燃

【ＦＯＣＵＳ】Ｉｔ’ｓ ｂａｃｋ……新冠肺疫全球「確診續增」與「逐步解封」二重奏

下，第二波爆發的風險似正火頭重燃。

先是韓國放寬社交限制後，即現夜店連環確診；接著最早震央武漢於在院患者「清零」後，

突現社區感染，全市緊急啟動核酸篩查「１０天大會戰」；隨後德國、英國、美國疾控專家紛紛

發聲警告；最新則是連續２３日本地「零新增」的香港，再錄無外遊確診個案，社區隱形傳播鏈

復現形。



＊防不勝防，３５天零新增一朝失守＊



截至周二（１２日），新冠肺疫全球確診近４３５萬例，死亡人數直逼３０萬大關；以日均

逾８萬例速度攀升的感染曲線未見平緩，生怕陷入經濟大蕭條的各國卻爭相逐步解封，惟愈來愈

多跡象顯示，肺疫第二波爆發的風險似正火頭重燃。

先看韓國，當地上周三（６日）甫放寬限制社交距離措施，位於首爾的夜店「梨泰院」同日

即錄確診，目前累計案例已逾百，且有至少２０００名接觸者無法追蹤，抗疫「救火隊」名號隨

時功虧一簣。

接著是內地疫情震央的武漢，自４月４日起保持「零新增」連續３５日，且住院患者於上月

２６日「清零」後，上周六（９日）突現同一小區錄６宗確診，再顯病毒防不勝防。當地防疫指

揮部緊急啟動全市核酸篩查「１０天大會戰」，若以常住及流動人口１１００萬計，相當於單日

檢測規模逾百萬。

另在上周重開食肆酒吧、大型商店的德國，疾控機構最新發布數據顯示，病毒感染率

（Ｒ０）已由放寬前的０﹒６５升至１﹒１，意味每名確診者可傳染多於１人。最新則是本港，

隨著荃灣新錄無外遊確診個案，且病毒量據報相當高，連續２３日本地「零新增」或因此斷纜，

且不排除社區更多無症狀帶病毒者現形。



＊警告堪鑑，港放鬆管控勿操之過急＊



花旗國國家過敏與傳染病研究所主任福奇周二即再警告，第二波疫情是「完全可以想象和可

能的」，若一些地方過早放開防控措施，恐帶來痛苦和死亡。他並透露，至少有８種針對新冠病

毒的疫苗正在開發中，但可能仍需等待逾年。

而針對約翰遜周日（１０日）宣布有限度放鬆英國封鎖措施，１２名知名流行病及公共衛生

專家聯合發表報告，直斥此舉「危險」；如政府不採取一切措施抑制病毒，將不可避免出現疫情

急速反彈，並招致更多死亡及進一步的部分或全國封鎖。

鑒於此，大摩首席亞洲和新興市場股票策略師Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｇａｒｎｅｒ指，未來數

月，新一波的感染浪潮或將成為全球投資者面前反覆上演的主題，並將從根本上改變全球經濟行

為的格局。穆迪首席經濟學家Ｍａｒｋ Ｚａｎｄｉ則稱，如果疫情現第二波爆發，將是一場大

蕭條。

參考１９１８年西班牙大流感，第二波（９－１１月）死亡數遠超第一波（３－５月）；在

有效疫苗仍未問世，且本港易受感染人群、已免疫個體比例，及真實感染率（港大微生物學系講

座教授袁國勇已呼籲全港每日最少要檢驗７５００個樣本）均不明之下，市民、港府都需

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