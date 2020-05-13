【新冠肺炎】中國旭陽集團：氫能源產品首階段升級將在年中完成

《經濟通通訊社１３日專訊》中國旭陽集團（０１９０７）管理層於電話會議中表示，集團

之全資附屬公司河北旭陽早前與河北省定州市政府簽訂戰略合作框架協議，就氫氣生產儲運和加

氫站建設運營項目達成合作意向。管理層指出，集團計劃未來通過增加氫基產品精煉，來加強焦

化產品生產線附加值，而發展氫基產品能與焦化業務發揮協同效應，又認為新能源廾的需求將愈

來愈大。

管理層續指，鑑於氫基產品的業務潛力，集團正在分階段升級定州生產基地的生產設施，預

計氫能源產品第一階段升級將在２０２０年中期完成，預期氫基產品將成為集團發展的新動力。

至於新冠肺炎疫情對集團營運的影響，管理層指出，集團於新冠肺炎疫情期間生產運營照常

進行，上游原料供應正常穩定，下游也全面逐步復工，因此首季產量未受明顯影響。管理層指出

，集團焦炭業務在首季更錄增長，主要因為原材料的降價幅度比產品降格幅度高；而焦炭及化工

產品的產量更錄得上升。

管理層指出，集團早前於日本註冊成立一家全資附屬公司，未來於亞太區將積極探索業務發

展機會，目前已與數間公司初步商談合作意向。管理層又指，今年擴張園區規模的投資需變得更

審慎。（ｃｗ）

