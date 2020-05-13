  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2020 16:11

【新冠肺炎】中國旭陽集團：氫能源產品首階段升級將在年中完成

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國旭陽集團（０１９０７）管理層於電話會議中表示，集團
之全資附屬公司河北旭陽早前與河北省定州市政府簽訂戰略合作框架協議，就氫氣生產儲運和加
氫站建設運營項目達成合作意向。管理層指出，集團計劃未來通過增加氫基產品精煉，來加強焦
化產品生產線附加值，而發展氫基產品能與焦化業務發揮協同效應，又認為新能源廾的需求將愈
來愈大。
　　管理層續指，鑑於氫基產品的業務潛力，集團正在分階段升級定州生產基地的生產設施，預
計氫能源產品第一階段升級將在２０２０年中期完成，預期氫基產品將成為集團發展的新動力。
　　至於新冠肺炎疫情對集團營運的影響，管理層指出，集團於新冠肺炎疫情期間生產運營照常
進行，上游原料供應正常穩定，下游也全面逐步復工，因此首季產量未受明顯影響。管理層指出
，集團焦炭業務在首季更錄增長，主要因為原材料的降價幅度比產品降格幅度高；而焦炭及化工
產品的產量更錄得上升。
　　管理層指出，集團早前於日本註冊成立一家全資附屬公司，未來於亞太區將積極探索業務發
展機會，目前已與數間公司初步商談合作意向。管理層又指，今年擴張園區規模的投資需變得更
審慎。（ｃｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道13/05/2020
《Online有話兒》侵侵VS奧巴馬，疫情下誰是誰非？
FOCUS13/05/2020
【FOCUS】韓國武漢抗疫再趨緊　慎防第二波火頭重燃
生財有道13/05/2020
長建：疫情影響相對不太嚴重　私有化問題由母公司回應
中國故事13/05/2020
《京城近觀》北京推垃圾分類十天　成效如何？
生財有道13/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：飛鶴基本面好約14元上車
生財有道13/05/2020
【摩指執位】MSCI港指剔出維他奶裕元　中國指數納愛康飛鶴等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x 香港兒童慈善基金會義賣口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金